В Гренландии заявили о праве на свое и жителей Донбасса самоопределение
Депутат Фенкер: Гренландия, как и Донбасс, имеет право на самоопределение
Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 17 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Право жителей Гренландии на самоопределение, как и жителей Крыма и Донбасса, выше территориальной целостности Дании или Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Так что у нас (в Гренландии – ред.) есть право на самоопределение. Право на самоопределение, которое стоит выше, чем право Дании на территориальную целостность. Возможно, Россия также понимает это в отношении Донбасса, Луганска или Крыма. У них есть право на самоопределение. А территориальная целостность Украины стоит ниже, чем их право на самоопределение", - сказал он.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.