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В Гренландии заявили о праве на свое и жителей Донбасса самоопределение - РИА Новости, 17.01.2025
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03:04 17.01.2025 (обновлено: 04:11 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994105291.html
В Гренландии заявили о праве на свое и жителей Донбасса самоопределение
В Гренландии заявили о праве на свое и жителей Донбасса самоопределение - РИА Новости, 17.01.2025
В Гренландии заявили о праве на свое и жителей Донбасса самоопределение
Право жителей Гренландии на самоопределение, как и жителей Крыма и Донбасса, выше территориальной целостности Дании или Украины, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T03:04:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 17 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Право жителей Гренландии на самоопределение, как и жителей Крыма и Донбасса, выше территориальной целостности Дании или Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. "Так что у нас (в Гренландии – ред.) есть право на самоопределение. Право на самоопределение, которое стоит выше, чем право Дании на территориальную целостность. Возможно, Россия также понимает это в отношении Донбасса, Луганска или Крыма. У них есть право на самоопределение. А территориальная целостность Украины стоит ниже, чем их право на самоопределение", - сказал он. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994092076.html
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гренландия, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, оон
Гренландия, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
В Гренландии заявили о праве на свое и жителей Донбасса самоопределение

Депутат Фенкер: Гренландия, как и Донбасс, имеет право на самоопределение

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 17 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Право жителей Гренландии на самоопределение, как и жителей Крыма и Донбасса, выше территориальной целостности Дании или Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Так что у нас (в Гренландии – ред.) есть право на самоопределение. Право на самоопределение, которое стоит выше, чем право Дании на территориальную целостность. Возможно, Россия также понимает это в отношении Донбасса, Луганска или Крыма. У них есть право на самоопределение. А территориальная целостность Украины стоит ниже, чем их право на самоопределение", - сказал он.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией
Вчера, 22:21
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Дания годами угрожает Гренландии, заявил экс-глава МИД острова
Вчера, 06:54
 
ГренландияРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинООН
 
 
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