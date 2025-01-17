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В Гренландии дали неожиданный ответ Трампу - РИА Новости, 17.01.2025
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03:02 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994105135.html
В Гренландии дали неожиданный ответ Трампу
В Гренландии дали неожиданный ответ Трампу - РИА Новости, 17.01.2025
В Гренландии дали неожиданный ответ Трампу
Власти Гренландии категорически против присоединения острова к США. Об этом в своей статье для газеты The Washington Post написала министр бизнеса, торговли,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T03:02:00+03:00
2025-01-17T03:02:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Власти Гренландии категорически против присоединения острова к США. Об этом в своей статье для газеты The Washington Post написала министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен."Как четко заявил наш премьер-министр, Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не датчане и не американцы", — написала она.При этом, Натаниэльсен отметила, что Гренландия положительно настроена на сотрудничество с США в области природных ресурсов и ждет подписания нового соглашения с Вашингтоном, которое позволит привлечь больше инвестиций в горнодобывающий сектор и соответствующую инфраструктуру.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции, предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994092493.html
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994092076.html
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в мире, гренландия, сша, дональд трамп, дания
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп, Дания
В Гренландии дали неожиданный ответ Трампу

Министр Натаниэльсен: Гренландия выступает против присоединения к США

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Власти Гренландии категорически против присоединения острова к США. Об этом в своей статье для газеты The Washington Post написала министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен.
«
"Как четко заявил наш премьер-министр, Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не датчане и не американцы", — написала она.
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При этом, Натаниэльсен отметила, что Гренландия положительно настроена на сотрудничество с США в области природных ресурсов и ждет подписания нового соглашения с Вашингтоном, которое позволит привлечь больше инвестиций в горнодобывающий сектор и соответствующую инфраструктуру.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреГренландияСШАДональд ТрампДания
 
 
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