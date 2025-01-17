https://ria.ru/20250117/gosuslugi-1994141702.html

Меры поддержки Цифровой платформы МСП.РФ стали доступны на портале госуслуг

Меры поддержки Цифровой платформы МСП.РФ стали доступны на портале госуслуг - РИА Новости, 17.01.2025

Меры поддержки Цифровой платформы МСП.РФ стали доступны на портале госуслуг

Специальный раздел с основными федеральными и региональными мерами поддержки Цифровой платформы МСП.РФ, а также полезными сервисами для создания и развития... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:40:00+03:00

2025-01-17T10:40:00+03:00

2025-01-17T12:50:00+03:00

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александр исаевич

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специальный раздел с основными федеральными и региональными мерами поддержки Цифровой платформы МСП.РФ, а также полезными сервисами для создания и развития малого и среднего бизнеса стал доступен на Едином портале госуслуг, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). В нем предприниматели могут ознакомиться, выбрать подходящие услуги и бесшовно перейти для подачи заявки для их получения на МСП.РФ. "Корпорация МСП постоянно расширяет охват услугами и сервисами малого и среднего бизнеса и тех, кто планирует начать свое дело. Для этого мы используем в том числе интеграцию с другими электронными площадками. Теперь благодаря взаимодействию с порталом "Госуслуги" узнать всю информацию о доступных мерах развития можно там же. Выбрав подходящие, пользователь может бесшовно перейти на МСП.РФ и там без лишних усилий получить необходимые меры развития от государства", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого цитирует пресс-служба. Благодаря интеграции Цифровой платформы МСП.РФ с порталом госуслуг пользователям доступно все необходимое для старта и развития малого и среднего предпринимательства. Это финансовые меры, включая субсидии, гранты, льготные кредиты; нефинансовые меры, включая обучение, консультации, в том числе от организаций инфраструктуры поддержки. "Интеграция с порталом госуслуг реализована по аналогии с запущенным на сайте ФНС в декабре 2024 годом виджетом с данными о мерах господдержки бизнеса. После перехода с "Госуслуг" непосредственно на Цифровую платформу МСП.РФ подобрать подходящие инструменты поддержки и услуги помогает проактивный механизм. Он исключительно с согласия пользователя анализирует данные о его бизнесе в цифровым профиле и на их основании подбирает из всего многообразия мер на МСП.РФ те инструменты, которые подходят конкретному предпринимателю. Все это удобно, просто и быстро", — подчеркнул Исаевич. Цифровая платформа МСП.РФ разработана КМСП, она развивается для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250116/obligatsii-1993895654.html

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корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич