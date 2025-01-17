https://ria.ru/20250117/gazoprovod-1994266998.html

Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан

Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан

Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:41:00+03:00

2025-01-17T18:41:00+03:00

2025-01-17T20:24:00+03:00

экономика

цены на нефть

иран

азербайджан

россия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене, сообщил журналистам глава Минэнерго Сергей Цивилев. "Через Азербайджан", - ответил он на вопрос о том, по какому маршруту будет идти газопровод в Иран. "Сейчас находимся на финальной стадии переговоров с утверждением цены, объемы уже зафиксированы. Но цена - это всегда коммерческий вопрос. Это поиск разумного компромисса, поэтому создана рабочая группа с обеих сторон, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию", - добавил министр. Также, по его словам, соглашение Ирана с "Газпромом" о поставках газа в республику через Азербайджан пока рассчитано на небольшой объем (более 2 миллиардов кубометров в год), но это первый шаг для отработки технологии. Далее поставки могут вырасти до 55 миллиардов кубометров в год."Есть (с Ираном - ред.) интересное направление по добыче газа. Эту тематику тоже ведет "Газпром", - добавил министр."Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в июле 2022 года. Он предполагает анализ возможного взаимодействия, в частности, в разработке нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществлении обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализацию крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов.В июне 2024 года "Газпром" и National Iranian Gas Company (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, иран, азербайджан, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром