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Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан - РИА Новости, 17.01.2025
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18:41 17.01.2025 (обновлено: 20:24 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/gazoprovod-1994266998.html
Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан
Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан
Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:41:00+03:00
2025-01-17T20:24:00+03:00
экономика
цены на нефть
иран
азербайджан
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене, сообщил журналистам глава Минэнерго Сергей Цивилев. "Через Азербайджан", - ответил он на вопрос о том, по какому маршруту будет идти газопровод в Иран. "Сейчас находимся на финальной стадии переговоров с утверждением цены, объемы уже зафиксированы. Но цена - это всегда коммерческий вопрос. Это поиск разумного компромисса, поэтому создана рабочая группа с обеих сторон, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию", - добавил министр. Также, по его словам, соглашение Ирана с "Газпромом" о поставках газа в республику через Азербайджан пока рассчитано на небольшой объем (более 2 миллиардов кубометров в год), но это первый шаг для отработки технологии. Далее поставки могут вырасти до 55 миллиардов кубометров в год."Есть (с Ираном - ред.) интересное направление по добыче газа. Эту тематику тоже ведет "Газпром", - добавил министр."Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в июле 2022 года. Он предполагает анализ возможного взаимодействия, в частности, в разработке нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществлении обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализацию крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов.В июне 2024 года "Газпром" и National Iranian Gas Company (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран.
https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html
https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html
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экономика, цены на нефть, иран, азербайджан, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром
Экономика, Цены на нефть, Иран, Азербайджан, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром
Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан

Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан - Минэнерго РФ

© "Мосгаз"Строительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене, сообщил журналистам глава Минэнерго Сергей Цивилев.
«
"Через Азербайджан", - ответил он на вопрос о том, по какому маршруту будет идти газопровод в Иран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Москва и Тегеран сделали свой выбор
Вчера, 08:00
«
"Сейчас находимся на финальной стадии переговоров с утверждением цены, объемы уже зафиксированы. Но цена - это всегда коммерческий вопрос. Это поиск разумного компромисса, поэтому создана рабочая группа с обеих сторон, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию", - добавил министр.
Также, по его словам, соглашение Ирана с "Газпромом" о поставках газа в республику через Азербайджан пока рассчитано на небольшой объем (более 2 миллиардов кубометров в год), но это первый шаг для отработки технологии. Далее поставки могут вырасти до 55 миллиардов кубометров в год.
"Есть (с Ираном - ред.) интересное направление по добыче газа. Эту тематику тоже ведет "Газпром", - добавил министр.
"Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в июле 2022 года. Он предполагает анализ возможного взаимодействия, в частности, в разработке нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществлении обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализацию крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов.
В июне 2024 года "Газпром" и National Iranian Gas Company (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Российский газ за копейки пойдет в Иран
21 июля 2024, 08:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьИранАзербайджанРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Газпром
 
 
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