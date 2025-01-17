Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан
Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан - Минэнерго РФ
© "Мосгаз"Строительство газопровода
© "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене, сообщил журналистам глава Минэнерго Сергей Цивилев.
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"Через Азербайджан", - ответил он на вопрос о том, по какому маршруту будет идти газопровод в Иран.
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"Сейчас находимся на финальной стадии переговоров с утверждением цены, объемы уже зафиксированы. Но цена - это всегда коммерческий вопрос. Это поиск разумного компромисса, поэтому создана рабочая группа с обеих сторон, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию", - добавил министр.
Также, по его словам, соглашение Ирана с "Газпромом" о поставках газа в республику через Азербайджан пока рассчитано на небольшой объем (более 2 миллиардов кубометров в год), но это первый шаг для отработки технологии. Далее поставки могут вырасти до 55 миллиардов кубометров в год.
"Есть (с Ираном - ред.) интересное направление по добыче газа. Эту тематику тоже ведет "Газпром", - добавил министр.
"Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в июле 2022 года. Он предполагает анализ возможного взаимодействия, в частности, в разработке нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществлении обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализацию крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов.
В июне 2024 года "Газпром" и National Iranian Gas Company (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран.
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