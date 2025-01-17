https://ria.ru/20250117/gaza-1994252757.html

Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа

Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 17.01.2025

Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в секторе Газа. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:50:00+03:00

2025-01-17T17:50:00+03:00

2025-01-17T17:50:00+03:00

иран

в мире

израиль

россия

масуд пезешкиан

владимир путин

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994229296_0:329:3055:2047_1920x0_80_0_0_dea1a4d0bba6687546a32b67695b7f90.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в секторе Газа. "Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели и целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов... Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994251668.html

иран

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире, израиль, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, хамас