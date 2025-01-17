Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа
Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом ситуацию в секторе Газа
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в секторе Газа.
"Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели и целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов... Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.