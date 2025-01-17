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Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 17.01.2025
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17:50 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/gaza-1994252757.html
Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа
Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 17.01.2025
Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в секторе Газа. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:50:00+03:00
2025-01-17T17:50:00+03:00
иран
в мире
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масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в секторе Газа. "Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели и целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов... Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994251668.html
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иран, в мире, израиль, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, хамас
Иран, В мире, Израиль, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, ХАМАС
Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа

Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом ситуацию в секторе Газа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в секторе Газа.
"Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели и целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов... Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне, заявил Пезешкиан
Вчера, 17:47
 
ИранВ миреИзраильРоссияМасуд ПезешкианВладимир ПутинХАМАС
 
 
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