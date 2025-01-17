https://ria.ru/20250117/gaza-1994236401.html
В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек
В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек - РИА Новости, 17.01.2025
В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек
По меньшей мере 88 человек погибли, 189 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в пятницу местное министерство... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:50:00+03:00
2025-01-17T16:50:00+03:00
2025-01-17T16:58:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
хамас
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
КАИР, 17 янв - РИА Новости. По меньшей мере 88 человек погибли, 189 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в пятницу местное министерство здравоохранения."За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 88 погибших и 189 пострадавших", - говорится в сообщении.По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 46 876, пострадали более 110 тысяч человек.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня, которое должно вступить в силу 19 января, и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250117/zalozhniki-1994169424.html
https://ria.ru/20250117/izrail-1994108520.html
израиль
катар
египет
палестина
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, египет, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек
В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек за сутки
КАИР, 17 янв - РИА Новости. По меньшей мере 88 человек погибли, 189 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в пятницу местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 88 погибших и 189 пострадавших", - говорится в сообщении.
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 46 876, пострадали более 110 тысяч человек.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль
и движение ХАМАС
- при посредничестве Катара
, Египта
и США
договорились о прекращении огня на 42 дня, которое должно вступить в силу 19 января, и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан
и Йемен
, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном
.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.