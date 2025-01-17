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В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек - РИА Новости, 17.01.2025
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16:50 17.01.2025 (обновлено: 16:58 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/gaza-1994236401.html
В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек
В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек - РИА Новости, 17.01.2025
В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек
По меньшей мере 88 человек погибли, 189 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в пятницу местное министерство... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:50:00+03:00
2025-01-17T16:58:00+03:00
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КАИР, 17 янв - РИА Новости. По меньшей мере 88 человек погибли, 189 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в пятницу местное министерство здравоохранения."За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 88 погибших и 189 пострадавших", - говорится в сообщении.По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 46 876, пострадали более 110 тысяч человек.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня, которое должно вступить в силу 19 января, и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250117/zalozhniki-1994169424.html
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек

В Газе из-за израильских ударов погибли почти 90 человек за сутки

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 17 янв - РИА Новости. По меньшей мере 88 человек погибли, 189 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в пятницу местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 88 погибших и 189 пострадавших", - говорится в сообщении.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников
Вчера, 12:36
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 46 876, пострадали более 110 тысяч человек.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня, которое должно вступить в силу 19 января, и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе, сообщают СМИ
Вчера, 04:36
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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