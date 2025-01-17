https://ria.ru/20250117/garbuzov-1994151928.html

Московские производители электроники укрепляют позиции на рынке

Московские производители электроники укрепляют позиции на рынке - РИА Новости, 17.01.2025

Московские производители электроники укрепляют позиции на рынке

Около 370 компаний, где трудятся свыше 30 тысяч человек, занимаются выпуском компьютеров, оптики и электроники в Москве, они укрепляют позиции на рынке при... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:00:00+03:00

2025-01-17T12:00:00+03:00

2025-01-17T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Около 370 компаний, где трудятся свыше 30 тысяч человек, занимаются выпуском компьютеров, оптики и электроники в Москве, они укрепляют позиции на рынке при поддержке города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, производители также наращивают производство, расширяют ассортимент и предлагают высокотехнологичные решения для различных задач."Созданный в Москве благоприятный инвестиционный климат позволяет компаниям успешно развиваться, создавать конкурентоспособную продукцию и уверенно отвечать растущим запросам рынка. Столичные промышленники выпускают компьютеры, сетевые, звуковые и видеоплаты, коммуникационное и другое востребованное оборудование", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он привел в пример одного из производителей вычислительной техники, который изготовил в 2024 году более 125 тысяч единиц мониторов, а также системных блоков. Еще одна компания изготовила более 400 тысяч электронных модулей, приборов и других изделий.Так, московский производитель "РДВ Технолоджи" производит свыше 450 конфигураций сертифицированной российской вычислительной техники. Это серверы, системы хранения данных, системные блоки, мини-компьютеры, моноблоки и мониторы. Завод изготовил свыше 125 тысяч устройств в прошлом году. Это на 12% больше, чем за 2023 год.По словам вице-президента компании Сергея Акопова, все устройства компании внесены в реестр промышленной продукции РФ и отвечают требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Компания является рекордсменом в отрасли по числу реестровых записей, так как их более 700. Производство также продолжает расширять продукцию, в модельном ряду присутствуют серверы, клиентские решения и мониторы.Еще одна компания – "АТБ Электроника", которая занимается производством и поставкой электронных устройств для различных отраслей промышленности. Производитель предлагает услуги по созданию печатных плат, электронных модулей, приборов и других электронных изделий: от проектирования печатных плат и корпусных решений до сборки и испытаний готовых товаров.Технический директор компании Степан Фионов добавил, что производство постоянно увеличивает мощности, обновляет парк оборудования и расширяет ассортимент товаров. Например, в прошлом году производственный парк компании был усилен двумя трафаретными принтерами и двумя 13-зонными печами конвекционного оплавления, а также произведена пуско-наладка и запуск автоматической системы селективной пайки.Он подчеркнул, что модернизация производства и увеличение мощностей помогли компании в этом году выпустить различные устройства на более чем 400 тысяч единиц. Это на 15% превышает показатели 2023 года.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промпредприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 технологичных компаний, а также реализуют десятки инвестиционных проектов, добавили в ДИПП.Там напомнили, что на данный момент московские промышленники могу воспользоваться более 20 системными инструментами, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Все это способствует увеличению конкурентоспособности столичных предприятий на мировой арене, а также укрепляет экономику города.

https://ria.ru/20250117/liksutov-1994127264.html

https://ria.ru/20250117/efimov-1994049555.html

https://ria.ru/20241023/postavki-1979486354.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов