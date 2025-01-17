https://ria.ru/20250117/galaktionova-1994182840.html

Биография Ольги Галактионовой

Биография Ольги Галактионовой - РИА Новости, 17.01.2025

Биография Ольги Галактионовой

Ольга Николаевна Галактионова родилась в 1977 в Москве. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:45:00+03:00

2025-01-17T09:45:00+03:00

2025-01-17T13:56:00+03:00

справки

гмии (пушкинский музей)

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Ольга Николаевна Галактионова родилась в 1977 в Москве.В 1994-1995 годах обучалась на факультете истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В 1999 году окончила режиссерский факультет (актерская группа в мастерской народного артиста СССР Марка Захарова) Российской академии театрального искусства (ГИТИС) (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС). В 2009 году получила продюсерское образование в Нью-Йоркской киноакадемии.Работала на телевидении в ряде крупных телеканалов – ТВ-6, НТВ, телекомпании "Третий канал". С 2007 года была генеральным директором компании "КиноСоюз", отвечала за производство телепродукции. С 2009 года занимала должность генерального директора кинокомпании "Галактика", которая специализируется на театральных, кинематографических и телевизионных проектах.Галактионова стала автором и продюсером около 50 документальных фильмов. Также при ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты, как "Год Театра. Занавес!", "Играем вместе", "Записки сумасшедшего", "Мы, нижеподписавшиеся", "Комедия о смысле жизни" и др.С 2012 по 2015 год Галактионова была советником председателя правления Фонда Алексея Кудрина по поддержке гражданских инициатив.В июне 2021 года была назначена генеральным директором Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО". Под ее руководством были созданы такие выставочные проекты, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР" – лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева.17 января 2025 года министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Ольга Галактионова назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ имени А.С. Пушкина).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, гмии (пушкинский музей)