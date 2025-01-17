https://ria.ru/20250117/fitso-1994310532.html

Фицо раскритиковал представителей словацкой оппозиции за поездку в Киев

Фицо раскритиковал представителей словацкой оппозиции за поездку в Киев - РИА Новости, 17.01.2025

Фицо раскритиковал представителей словацкой оппозиции за поездку в Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обрушился с критикой на представителей оппозиции за их поездку в Киев, заявив, что они слепо занимают сторону Украины,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:02:00+03:00

2025-01-17T23:02:00+03:00

2025-01-17T23:02:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обрушился с критикой на представителей оппозиции за их поездку в Киев, заявив, что они слепо занимают сторону Украины, пренебрегая словацкими интересами. Ранее украинское агентство УНИАН сообщило, что Владимир Зеленский в пятницу встретился в Киеве с представителями словацкой оппозиции, в числе которых присутствовал глава представленной в парламенте партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка. "Сегодняшний партийный визит "Прогрессивной Словакии" в Киев подтверждает, что они слепо и некритично стоят на украинской стороне и отдают предпочтение украинским интересам, а не интересам словацким. Представителя "Прогрессивной Словакии" как-то забыли в своих сообщениях из Киева добавить, что президенту Зеленскому пообещали в случае взятия власти поддержку членства Украины в НАТО и присутствие словацких военных на территории Украины в составе западных вооруженных сил, направленных против России. И первое, и второе резко идет вразрез с национально-государственными интересами Словакии", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.В декабре 2024 года Фицо рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за согласие с вступлением Украины в НАТО. Словацкий премьер ответил на это предложение отказом. Фицо ранее говорил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока занимает должность главы правительства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250117/fitso-1994309693.html

https://ria.ru/20250117/ugrozy-1994310312.html

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в мире, украина, киев, россия, роберт фицо, владимир зеленский, нато, словакия