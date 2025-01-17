https://ria.ru/20250117/firma-1994287767.html
Югорская фирма разработала уникальные комплексы для ремонта нефтескважин
Югорская фирма разработала уникальные комплексы для ремонта нефтескважин - РИА Новости, 17.01.2025
Югорская фирма разработала уникальные комплексы для ремонта нефтескважин
Резидент Технопарка высоких технологий Ханты-Мансийского автономного округа из Нижневартовска разработал уникальный автономный мобильный комплекс для ремонта... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:09:00+03:00
2025-01-17T20:09:00+03:00
2025-01-17T20:09:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Резидент Технопарка высоких технологий Ханты-Мансийского автономного округа из Нижневартовска разработал уникальный автономный мобильный комплекс для ремонта скважин, сообщает Фонд развития Югры. "АМК "ЮГРА" от "Геолого-технологической компании" – это уникальная установка на базе автомобиля, позволяющая проводить геофизические исследования и ремонт скважин даже со сложным профилем и горизонтальным окончанием", - говорится в сообщении. Уточняется, что техника комплекса на 100% состоит из отечественных комплектующих и оснащена оборудованием для оказания широкого спектра нефтесервисных услуг, что позволяет ускорить работы с нефтяными скважинами и проводить их на высоком техническом уровне. В настоящее время установки уже работают на объектах крупнейших нефтекомпаний.
https://ria.ru/20250117/yugra-1994181931.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск
Югорская фирма разработала уникальные комплексы для ремонта нефтескважин
В Югре разработали уникальную установку для ремонта нефтескважин АМК "ЮГРА"