https://ria.ru/20250117/finlyandiya-1994104746.html

В Финляндии не будут возбуждать дело о нарушении санкций танкером Eagle S

В Финляндии не будут возбуждать дело о нарушении санкций танкером Eagle S - РИА Новости, 17.01.2025

В Финляндии не будут возбуждать дело о нарушении санкций танкером Eagle S

Финская таможня заявила, что не будет возбуждать уголовное дело о нарушении санкций танкером Eagle S. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T02:48:00+03:00

2025-01-17T02:48:00+03:00

2025-01-17T06:06:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финская таможня заявила, что не будет возбуждать уголовное дело о нарушении санкций танкером Eagle S. Полиция Финляндии подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Ведомство проводило собственное расследование, чтобы выяснить, нарушил ли экипаж Eagle S санкционное законодательство, войдя в финские территориальные воды. "Отдел таможни по расследованию экономических преступлений не будет возбуждать уголовное дело (О нарушении санкций. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении. Таможня утверждает, что танкер перевозил неэтилированный бензин и дизельное топливо, которые классифицируются как продукты, подпадающие под санкции ЕС против России. Как пояснило ведомство, судно зашло в финские территориальные воды по требованию властей, поэтому нельзя считать, что экипаж намеренно доставил топливо в Финляндию в нарушение санкций. Груз танкера, задержанный таможней, все еще находится в распоряжении ведомства. Административное расследование продолжается. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело о причинении вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.

https://ria.ru/20250114/nato-1993679462.html

https://ria.ru/20250108/finljandija-1992804667.html

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