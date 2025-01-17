В Финляндии не будут возбуждать дело о нарушении санкций танкером Eagle S
Финская таможня не будет возбуждать дело о нарушении санкций танкером Eagle S
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финская таможня заявила, что не будет возбуждать уголовное дело о нарушении санкций танкером Eagle S.
Полиция Финляндии подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Ведомство проводило собственное расследование, чтобы выяснить, нарушил ли экипаж Eagle S санкционное законодательство, войдя в финские территориальные воды.
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"Отдел таможни по расследованию экономических преступлений не будет возбуждать уголовное дело (О нарушении санкций. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Как пояснило ведомство, судно зашло в финские территориальные воды по требованию властей, поэтому нельзя считать, что экипаж намеренно доставил топливо в Финляндию в нарушение санкций. Груз танкера, задержанный таможней, все еще находится в распоряжении ведомства. Административное расследование продолжается.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
Правоохранители расследуют дело о причинении вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.