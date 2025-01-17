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Современные российские мультфильмы покажут на фестивале-ярмарке в Китае

Современные российские мультфильмы покажут на фестивале-ярмарке в Китае - РИА Новости, 17.01.2025

Современные российские мультфильмы покажут на фестивале-ярмарке в Китае

Показы российских мультфильмов начинаются с 17 января на фестивале-ярмарке "Сделано в России", организованном Российский экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:00:00+03:00

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российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Показы российских мультфильмов начинаются с 17 января на фестивале-ярмарке "Сделано в России", организованном Российский экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в Шэньяне, столице провинции Ляонин, сообщает центр."Гости фестиваля увидят известные современные мультсериалы "Союзмультфильма" - "Простоквашино", "Приключения Пети и Волка", "Пластилинки" и "Чуч-Мяуч". Последний, в частности, уже вышел в Китае на 20 онлайн-платформах, в числе которых крупнейшие стриминговые ресурсы Tencent и Youku. Также на фестивале будет показан мультсериал "Фиксики" от ГК "Рики", который в 2025 году отмечает 15-летие и 10 лет с момента выхода на телеэкраны в Китае", - говорится в сообщении."Российские мультфильмы имеют большой потенциал за рубежом и привлекательны благодаря уникальному стилю анимации, ярким героям и глубоким смыслам. В продвижении национального бренда "Сделано в России" нам важно показать Россию со всех сторон, и наша анимация - одна из них", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Первый раз отечественные мультфильмы РЭЦ показал на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Чэнду в ноябре 2024 года.По сравнению с Чэнду, в Шэньяне список мультфильмов и студий сильно увеличился. РЭЦ привез также молодых российских мультипликаторов. Например, на фестивале будут показаны мультфильмы семейной студии "Платошка", Пеганов Энтертеймент, "Мечталет", "Тундра" и "Первый проект". Это небольшие анимационные команды, объединенные одной идеей - показать всему миру красочные мультфильмы, в которых главные темы - это любовь, доброта и дружба.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" продлится с 17 по 25 января в крупнейшем торговом центре Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице". На ярмарке жители Шэньяна смогут оценить продукцию от более 120 производителей из порядка 40 регионов России: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Гости смогут оценить продукты в дегустационной зоне, а понравившиеся приобрести напрямую у производителей. Представители бизнес-сообщества смогут обсудить с участниками ярмарки возможности сотрудничества. Купить российскую продукцию также можно будет в национальных магазинах РЭЦ на китайских маркетплейсах.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции и решений в Китае. В 2024 году ярмарки прошли Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду. Официальный партнер - Московский экспортный центр.В РЭЦ напомнили, что больше о фестивалях-ярмарках и других мероприятиях программы продвижения национального бренда "Сделано в России" можно узнать на сайте центра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

российский экспортный центр (рэц), союзмультфильм, рик, китай, россия, общество, в мире