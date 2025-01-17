Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале-ярмарке в КНР - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 17.01.2025 (обновлено: 16:01 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/festil-yarmarka-1994207269.html
РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале-ярмарке в КНР
РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале-ярмарке в КНР - РИА Новости, 17.01.2025
РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале-ярмарке в КНР
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и креативная платформа "Простор" от VK открыли цифровую выставку "Digital Art Russia" на фестивале-ярмарке "Сделано... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:57:00+03:00
2025-01-17T16:01:00+03:00
технологии
шэньян
россия
российский экспортный центр (рэц)
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990781491_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_d612bf9f979101d0e71fc1876beb5124.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и креативная платформа "Простор" от VK открыли цифровую выставку "Digital Art Russia" на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который проходит в Шэньяне с 17 по 25 января, сообщает центр.Экспозиция объединяет работы современных российских цифровых художников, созданные на платформе "Простор"."На выставке представили 40 работ от 32 художников, среди которых Артем Ткач, Ринат Абдрахманов, Сережа Паршаков, дуэт DIMITRIEV&amp;YANAK и Амир Буйный. Посетители фестиваля через цифровое искусство могут переосмыслить роль искусственного интеллекта и увидеть, что из себя представляет программный код и другие сложно визуализируемые вещи. В своих работах художники исследуют связь спорта и креативной энергии, вдохновляются природой и культурой Мурманской области, а также размышляют о будущем и развитии технологий в городской среде", - говорится в сообщении."Развитие креативных индустрий несет позитивный эффект для экономики и общества, включая рост малого и среднего предпринимательства, диверсификацию несырьевого экспорта и, что важно, популяризацию национального бренда страны. А это - одна из задач, на решение которой направлена программа продвижения "Сделано в России". Цифровые выставки набирают популярность во всем мире. Гости фестиваля в Шэньяне увидят работы российских цифровых художников и через них смогут открыть Россию с новой стороны", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Цифровое искусство активно развивается благодаря молодым творцам и передовым технологическим решениям, которые помогают реализовать самые смелые и амбициозные идеи. VK поддерживает медиахудожников и дает им возможности и инструменты для реализации своего таланта. Мы рады участию в таком знаковом событии и рассчитываем, что международный зритель даст резидентам нашей платформы Простор импульс для дальнейшего творчества и развития", - сказала руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в торговом центре Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице". Жители Шэньяна могут познакомиться с продукцией более 120 российских производителей из 40 регионов, попробовать новинки в дегустационной зоне и приобрести понравившиеся товары напрямую у производителей. Для представителей бизнеса предусмотрена площадка для деловых переговоров.Фестиваль-ярмарка уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции в Китае. В 2024 году ярмарки прошли Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.Больше о фестивалях-ярмарках и других мероприятиях программы продвижения национального бренда "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
шэньян
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990781491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acb11b45e88e10de1c325841429aad69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, шэньян, россия, российский экспортный центр (рэц), китай, в мире
Технологии, Шэньян, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Китай, В мире
РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале-ярмарке в КНР

РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале "Сделано в РФ" в Китае

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦФестиваль-ярмарка "Сделано в России" в городе Шэньян, столице провинции Ляонин, КНР
Фестиваль-ярмарка Сделано в России в городе Шэньян, столице провинции Ляонин, КНР - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в городе Шэньян, столице провинции Ляонин, КНР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и креативная платформа "Простор" от VK открыли цифровую выставку "Digital Art Russia" на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который проходит в Шэньяне с 17 по 25 января, сообщает центр.
Экспозиция объединяет работы современных российских цифровых художников, созданные на платформе "Простор".
«
"На выставке представили 40 работ от 32 художников, среди которых Артем Ткач, Ринат Абдрахманов, Сережа Паршаков, дуэт DIMITRIEV&YANAK и Амир Буйный. Посетители фестиваля через цифровое искусство могут переосмыслить роль искусственного интеллекта и увидеть, что из себя представляет программный код и другие сложно визуализируемые вещи. В своих работах художники исследуют связь спорта и креативной энергии, вдохновляются природой и культурой Мурманской области, а также размышляют о будущем и развитии технологий в городской среде", - говорится в сообщении.
"Развитие креативных индустрий несет позитивный эффект для экономики и общества, включая рост малого и среднего предпринимательства, диверсификацию несырьевого экспорта и, что важно, популяризацию национального бренда страны. А это - одна из задач, на решение которой направлена программа продвижения "Сделано в России". Цифровые выставки набирают популярность во всем мире. Гости фестиваля в Шэньяне увидят работы российских цифровых художников и через них смогут открыть Россию с новой стороны", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Цифровое искусство активно развивается благодаря молодым творцам и передовым технологическим решениям, которые помогают реализовать самые смелые и амбициозные идеи. VK поддерживает медиахудожников и дает им возможности и инструменты для реализации своего таланта. Мы рады участию в таком знаковом событии и рассчитываем, что международный зритель даст резидентам нашей платформы Простор импульс для дальнейшего творчества и развития", - сказала руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в торговом центре Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице". Жители Шэньяна могут познакомиться с продукцией более 120 российских производителей из 40 регионов, попробовать новинки в дегустационной зоне и приобрести понравившиеся товары напрямую у производителей. Для представителей бизнеса предусмотрена площадка для деловых переговоров.
Фестиваль-ярмарка уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции в Китае. В 2024 году ярмарки прошли Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.
Больше о фестивалях-ярмарках и других мероприятиях программы продвижения национального бренда "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
 
ТехнологииШэньянРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)КитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала