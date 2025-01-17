https://ria.ru/20250117/festil-yarmarka-1994207269.html

РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале-ярмарке в КНР

РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале-ярмарке в КНР - РИА Новости, 17.01.2025

РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале-ярмарке в КНР

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и креативная платформа "Простор" от VK открыли цифровую выставку "Digital Art Russia" на фестивале-ярмарке "Сделано... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:57:00+03:00

2025-01-17T14:57:00+03:00

2025-01-17T16:01:00+03:00

технологии

шэньян

россия

российский экспортный центр (рэц)

китай

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и креативная платформа "Простор" от VK открыли цифровую выставку "Digital Art Russia" на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который проходит в Шэньяне с 17 по 25 января, сообщает центр.Экспозиция объединяет работы современных российских цифровых художников, созданные на платформе "Простор"."На выставке представили 40 работ от 32 художников, среди которых Артем Ткач, Ринат Абдрахманов, Сережа Паршаков, дуэт DIMITRIEV&YANAK и Амир Буйный. Посетители фестиваля через цифровое искусство могут переосмыслить роль искусственного интеллекта и увидеть, что из себя представляет программный код и другие сложно визуализируемые вещи. В своих работах художники исследуют связь спорта и креативной энергии, вдохновляются природой и культурой Мурманской области, а также размышляют о будущем и развитии технологий в городской среде", - говорится в сообщении."Развитие креативных индустрий несет позитивный эффект для экономики и общества, включая рост малого и среднего предпринимательства, диверсификацию несырьевого экспорта и, что важно, популяризацию национального бренда страны. А это - одна из задач, на решение которой направлена программа продвижения "Сделано в России". Цифровые выставки набирают популярность во всем мире. Гости фестиваля в Шэньяне увидят работы российских цифровых художников и через них смогут открыть Россию с новой стороны", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Цифровое искусство активно развивается благодаря молодым творцам и передовым технологическим решениям, которые помогают реализовать самые смелые и амбициозные идеи. VK поддерживает медиахудожников и дает им возможности и инструменты для реализации своего таланта. Мы рады участию в таком знаковом событии и рассчитываем, что международный зритель даст резидентам нашей платформы Простор импульс для дальнейшего творчества и развития", - сказала руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в торговом центре Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице". Жители Шэньяна могут познакомиться с продукцией более 120 российских производителей из 40 регионов, попробовать новинки в дегустационной зоне и приобрести понравившиеся товары напрямую у производителей. Для представителей бизнеса предусмотрена площадка для деловых переговоров.Фестиваль-ярмарка уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции в Китае. В 2024 году ярмарки прошли Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.Больше о фестивалях-ярмарках и других мероприятиях программы продвижения национального бренда "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, шэньян, россия, российский экспортный центр (рэц), китай, в мире