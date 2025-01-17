https://ria.ru/20250117/efimov-1994151245.html

Ефимов: внесено свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования

Ефимов: внесено свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования - РИА Новости, 17.01.2025

Ефимов: внесено свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования

Москомархитектура в 2024 году одобрила внесение свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по обращениям жителей, инвесторов и... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:10:00+03:00

2025-01-17T16:10:00+03:00

2025-01-17T16:10:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москомархитектура в 2024 году одобрила внесение свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по обращениям жителей, инвесторов и города, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За весь 2024 год Москомархитектура одобрила 1356 изменений в правила землепользования и застройки. Больше всего поправок оформили в третьем квартале, когда в утвержденные ПЗЗ внесли 448 корректировок. Это составляет 33 процента от общего числа изменений, проведенных за весь год", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего поправок вносили для тех участков, которые расположены на территории Новой Москвы – более 300. Показатель ТиНАО составляет 22% от общего количества изменений в ПЗЗ.В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в число крупных проектов прошлого года, где были необходимы изменения в правила землепользования и застройки, вошла территория строящегося кампуса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Тут планируют установить ледовую арену, площадь которой составит 5 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20250117/efimov-1994057993.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)