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Ефимов: внесено свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования - РИА Новости, 17.01.2025
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16:10 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/efimov-1994151245.html
Ефимов: внесено свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования
Ефимов: внесено свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования - РИА Новости, 17.01.2025
Ефимов: внесено свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования
Москомархитектура в 2024 году одобрила внесение свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по обращениям жителей, инвесторов и... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:10:00+03:00
2025-01-17T16:10:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москомархитектура в 2024 году одобрила внесение свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по обращениям жителей, инвесторов и города, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За весь 2024 год Москомархитектура одобрила 1356 изменений в правила землепользования и застройки. Больше всего поправок оформили в третьем квартале, когда в утвержденные ПЗЗ внесли 448 корректировок. Это составляет 33 процента от общего числа изменений, проведенных за весь год", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего поправок вносили для тех участков, которые расположены на территории Новой Москвы – более 300. Показатель ТиНАО составляет 22% от общего количества изменений в ПЗЗ.В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в число крупных проектов прошлого года, где были необходимы изменения в правила землепользования и застройки, вошла территория строящегося кампуса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Тут планируют установить ледовую арену, площадь которой составит 5 тысяч квадратных метров.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: внесено свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования

Ефимов: в Москве внесли более 1,3 тысячи поправок в правила землепользования

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москомархитектура в 2024 году одобрила внесение свыше 1,3 тысячи поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по обращениям жителей, инвесторов и города, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За весь 2024 год Москомархитектура одобрила 1356 изменений в правила землепользования и застройки. Больше всего поправок оформили в третьем квартале, когда в утвержденные ПЗЗ внесли 448 корректировок. Это составляет 33 процента от общего числа изменений, проведенных за весь год", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что больше всего поправок вносили для тех участков, которые расположены на территории Новой Москвы – более 300. Показатель ТиНАО составляет 22% от общего количества изменений в ПЗЗ.
В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в число крупных проектов прошлого года, где были необходимы изменения в правила землепользования и застройки, вошла территория строящегося кампуса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Тут планируют установить ледовую арену, площадь которой составит 5 тысяч квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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