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Ефимов: в Москве за пять лет построили более 130 километров тоннелей метро - РИА Новости, 17.01.2025
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09:15 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/efimov-1994049555.html
Ефимов: в Москве за пять лет построили более 130 километров тоннелей метро
Ефимов: в Москве за пять лет построили более 130 километров тоннелей метро - РИА Новости, 17.01.2025
Ефимов: в Москве за пять лет построили более 130 километров тоннелей метро
В Москве за пять лет построили более 130 километров перегонных тоннелей метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:15:00+03:00
2025-01-17T09:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
московский метрополитен
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве за пять лет построили более 130 километров перегонных тоннелей метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что около 4,9 километра перегонных тоннелей в том числе проложили в 2024 году, 3,9 километра из них соорудили с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПМК). В частности, в прошлом году выполнили проходку соединительной ветки в электродепо "Столбово", двух тоннелей на участке от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии."Всего с 2019 года для столичного метро проложили свыше 130 километров тоннелей. Большинство перегонов строят щитами стандартного для Московского метрополитена диаметра – шесть метров. Ранее такой щит завершил проходку правого тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". Часть тоннелей сооружается большими десятиметровыми щитами. В октябре прошлого года такой комплекс начал проходку от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проходческие щиты диаметром десять метров в Москве используют с 2016 года. Они позволяют строить тоннели сразу в двухпутном исполнении. Сейчас работы с помощью ТПМК ведутся на Рублево-Архангельской линии, указывается в сообщении.Ранее о завершении проходки правого перегонного тоннеля от "Звенигородской" до "Шелепихи" на Рублево-Архангельской ветке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Щит "София" завершил проходку на глубине 41 метр в районе примыкания к тоннелям Большого кольца столичной подземки. Левый тоннель начнут прокладывать весной.
https://ria.ru/20250116/efimov-1993981286.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, московский метрополитен, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Московский метрополитен, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве за пять лет построили более 130 километров тоннелей метро

Ефимов: в Москве за пять лет проложили свыше 130 километров тоннелей метро

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве за пять лет построили более 130 километров перегонных тоннелей метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что около 4,9 километра перегонных тоннелей в том числе проложили в 2024 году, 3,9 километра из них соорудили с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПМК). В частности, в прошлом году выполнили проходку соединительной ветки в электродепо "Столбово", двух тоннелей на участке от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии.
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"Всего с 2019 года для столичного метро проложили свыше 130 километров тоннелей. Большинство перегонов строят щитами стандартного для Московского метрополитена диаметра – шесть метров. Ранее такой щит завершил проходку правого тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". Часть тоннелей сооружается большими десятиметровыми щитами. В октябре прошлого года такой комплекс начал проходку от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Проходческие щиты диаметром десять метров в Москве используют с 2016 года. Они позволяют строить тоннели сразу в двухпутном исполнении. Сейчас работы с помощью ТПМК ведутся на Рублево-Архангельской линии, указывается в сообщении.
Ранее о завершении проходки правого перегонного тоннеля от "Звенигородской" до "Шелепихи" на Рублево-Архангельской ветке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Щит "София" завершил проходку на глубине 41 метр в районе примыкания к тоннелям Большого кольца столичной подземки. Левый тоннель начнут прокладывать весной.
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