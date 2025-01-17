https://ria.ru/20250117/efimov-1994049555.html
Ефимов: в Москве за пять лет построили более 130 километров тоннелей метро
Ефимов: в Москве за пять лет построили более 130 километров тоннелей метро - РИА Новости, 17.01.2025
Ефимов: в Москве за пять лет построили более 130 километров тоннелей метро
В Москве за пять лет построили более 130 километров перегонных тоннелей метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:15:00+03:00
2025-01-17T09:15:00+03:00
2025-01-17T09:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
московский метрополитен
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве за пять лет построили более 130 километров перегонных тоннелей метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что около 4,9 километра перегонных тоннелей в том числе проложили в 2024 году, 3,9 километра из них соорудили с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПМК). В частности, в прошлом году выполнили проходку соединительной ветки в электродепо "Столбово", двух тоннелей на участке от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии."Всего с 2019 года для столичного метро проложили свыше 130 километров тоннелей. Большинство перегонов строят щитами стандартного для Московского метрополитена диаметра – шесть метров. Ранее такой щит завершил проходку правого тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". Часть тоннелей сооружается большими десятиметровыми щитами. В октябре прошлого года такой комплекс начал проходку от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проходческие щиты диаметром десять метров в Москве используют с 2016 года. Они позволяют строить тоннели сразу в двухпутном исполнении. Сейчас работы с помощью ТПМК ведутся на Рублево-Архангельской линии, указывается в сообщении.Ранее о завершении проходки правого перегонного тоннеля от "Звенигородской" до "Шелепихи" на Рублево-Архангельской ветке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Щит "София" завершил проходку на глубине 41 метр в районе примыкания к тоннелям Большого кольца столичной подземки. Левый тоннель начнут прокладывать весной.
https://ria.ru/20250116/efimov-1993981286.html
https://ria.ru/20250116/efimov-1993904517.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, московский метрополитен, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Московский метрополитен, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве за пять лет построили более 130 километров тоннелей метро
Ефимов: в Москве за пять лет проложили свыше 130 километров тоннелей метро
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве за пять лет построили более 130 километров перегонных тоннелей метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что около 4,9 километра перегонных тоннелей в том числе проложили в 2024 году, 3,9 километра из них соорудили с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПМК). В частности, в прошлом году выполнили проходку соединительной ветки в электродепо "Столбово", двух тоннелей на участке от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии.
"Всего с 2019 года для столичного метро проложили свыше 130 километров тоннелей. Большинство перегонов строят щитами стандартного для Московского метрополитена диаметра – шесть метров. Ранее такой щит завершил проходку правого тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". Часть тоннелей сооружается большими десятиметровыми щитами. В октябре прошлого года такой комплекс начал проходку от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Проходческие щиты диаметром десять метров в Москве используют с 2016 года. Они позволяют строить тоннели сразу в двухпутном исполнении. Сейчас работы с помощью ТПМК ведутся на Рублево-Архангельской линии, указывается в сообщении.
Ранее о завершении проходки правого перегонного тоннеля от "Звенигородской" до "Шелепихи" на Рублево-Архангельской ветке, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин. Щит "София" завершил проходку на глубине 41 метр в районе примыкания к тоннелям Большого кольца столичной подземки. Левый тоннель начнут прокладывать весной.