https://ria.ru/20250117/economist-1994119999.html
"Обернулось катастрофой". СМИ сообщили о крахе новой бригады ВСУ
"Обернулось катастрофой". СМИ сообщили о крахе новой бригады ВСУ - РИА Новости, 17.01.2025
"Обернулось катастрофой". СМИ сообщили о крахе новой бригады ВСУ
Подготовленная Францией 155-я бригада ВСУ потерпела полный крах после развертывания, сообщает Economist. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T08:43:00+03:00
2025-01-17T08:43:00+03:00
2025-01-17T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Подготовленная Францией 155-я бригада ВСУ потерпела полный крах после развертывания, сообщает Economist."Оплаченная, обученная и оснащенная Францией, она стала демонстрацией поддержки НАТО, первой из 14 новых бригад, которые, как надеялся Владимир Зеленский, будут финансироваться западными союзниками. Ее развертывание шесть месяцев спустя обернулось катастрофой", — говорится в материале.Журналисты указали, что связанный с крахом подразделения скандал выявил серьезные недостатки украинского командования.В среду военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes писал, что после этих событий на Украине приняли решение больше не формировать новые бригады ВСУ.Британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250116/pokushenie-1994016433.html
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в мире, франция, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, forbes
В мире, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Forbes
"Обернулось катастрофой". СМИ сообщили о крахе новой бригады ВСУ
Economist: 155-я бригада ВСУ, подготовленная Францией, потерпела полный крах