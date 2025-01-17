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Дуров в суде пообещал улучшить модерацию в Telegram, сообщает Franceinfo - РИА Новости, 17.01.2025
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22:58 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/durov-1994310088.html
Дуров в суде пообещал улучшить модерацию в Telegram, сообщает Franceinfo
Дуров в суде пообещал улучшить модерацию в Telegram, сообщает Franceinfo - РИА Новости, 17.01.2025
Дуров в суде пообещал улучшить модерацию в Telegram, сообщает Franceinfo
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время слушаний во французском суде по делу против него пообещал улучшить модерацию на платформе, сообщает в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:58:00+03:00
2025-01-17T22:58:00+03:00
в мире
франция
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павел дуров
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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время слушаний во французском суде по делу против него пообещал улучшить модерацию на платформе, сообщает в пятницу радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники. Речь идет о первых слушаниях по существу, которые прошли 6 декабря 2024 года и, по информации СМИ, длились около 10 часов. "На вопрос судей о нелегальном контенте, который массово распространяется в Telegram, о каналах, позволяющих легко приобрести наркотики, о похищенных банковских реквизитах, о возможности нанять киллера или о группах, предлагающие материалы с педофильским содержанием, Павел Дуров в присутствии трех адвокатов отвечает и обещает, что Telegram обязуется "улучшить процедуры модерации", - передает радиостанция. Дуров также заявил в суде, что Telegram ежемесячно удаляет по всему миру "от 15 до 20 миллионов аккаунтов пользователей за нарушения закона". Что касается материалов, связанных с педофилией, по словам предпринимателя, их удаляют в день появления. Он также указал на то, что платформа сотрудничает с несколькими ассоциациями по борьбе с эксплуатацией детей. Как сообщает радиостанция, на замечание судей, что эти инициативы начались после задержания Дурова, основатель мессенджера заявил: "Я осознал важность этих фактов во время моего нахождения под стражей". Выступая в свою защиту, Дуров заявил, что за последние шесть месяцев в рамках сотрудничества Telegram с правоохранителями 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру. По информации Franceinfo, с момента задержания Дурова в августе к концу сентября платформа ответила на все примерно сто запросов французского управления по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних (OFMIN). Согласно данным, которые приводили судьи во время слушаний, за последние месяцы использование Telegram преступниками только увеличилось. Так, за первые пять месяцев 2024 года одна только жандармерия начала 535 дел, тогда как за весь 2023 год их было 808. Жандармерия насчитала с 2017 по 2024 две тысячи дел по правонарушениям, совершенным с помощью мессенджера. Платформа французского правительства для жалоб на незаконный контент в интернете PHAROS сообщает, что лишь за 2023 год таких случаев было 2,7 тысячи. Прежде всего, речь идет о трафике наркотических веществ, распространении материалов педофильского содержания, мошенничестве, терроризме или торговле оружием. Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Сам основатель Telegram заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учётом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram. Дуров 31 декабря заявил, что доступ к ряду российских Telegram-каналов заблокирован в ЕС в рамках санкций, отметив при этом, что у российских пользователей больше свободы, чем у пользователей в Европе.
https://ria.ru/20250117/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20241231/durov-1992181240.html
https://ria.ru/20241206/durov-1987826317.html
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в мире, франция, париж, европа, павел дуров, telegram, евросоюз
В мире, Франция, Париж, Европа, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз
Дуров в суде пообещал улучшить модерацию в Telegram, сообщает Franceinfo

Franceinfo: Дуров во французском суде пообещал улучшить модерацию в Telegram

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время слушаний во французском суде по делу против него пообещал улучшить модерацию на платформе, сообщает в пятницу радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники.
Речь идет о первых слушаниях по существу, которые прошли 6 декабря 2024 года и, по информации СМИ, длились около 10 часов.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
"На вопрос судей о нелегальном контенте, который массово распространяется в Telegram, о каналах, позволяющих легко приобрести наркотики, о похищенных банковских реквизитах, о возможности нанять киллера или о группах, предлагающие материалы с педофильским содержанием, Павел Дуров в присутствии трех адвокатов отвечает и обещает, что Telegram обязуется "улучшить процедуры модерации", - передает радиостанция.
Дуров также заявил в суде, что Telegram ежемесячно удаляет по всему миру "от 15 до 20 миллионов аккаунтов пользователей за нарушения закона".
Что касается материалов, связанных с педофилией, по словам предпринимателя, их удаляют в день появления. Он также указал на то, что платформа сотрудничает с несколькими ассоциациями по борьбе с эксплуатацией детей.
Как сообщает радиостанция, на замечание судей, что эти инициативы начались после задержания Дурова, основатель мессенджера заявил: "Я осознал важность этих фактов во время моего нахождения под стражей".
Выступая в свою защиту, Дуров заявил, что за последние шесть месяцев в рамках сотрудничества Telegram с правоохранителями 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру. По информации Franceinfo, с момента задержания Дурова в августе к концу сентября платформа ответила на все примерно сто запросов французского управления по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних (OFMIN).
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Дуров высказался о блокировке российских Telegram-каналов в ЕС
31 декабря 2024, 18:21
Согласно данным, которые приводили судьи во время слушаний, за последние месяцы использование Telegram преступниками только увеличилось. Так, за первые пять месяцев 2024 года одна только жандармерия начала 535 дел, тогда как за весь 2023 год их было 808. Жандармерия насчитала с 2017 по 2024 две тысячи дел по правонарушениям, совершенным с помощью мессенджера. Платформа французского правительства для жалоб на незаконный контент в интернете PHAROS сообщает, что лишь за 2023 год таких случаев было 2,7 тысячи. Прежде всего, речь идет о трафике наркотических веществ, распространении материалов педофильского содержания, мошенничестве, терроризме или торговле оружием.
Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Сам основатель Telegram заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учётом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram.
Дуров 31 декабря заявил, что доступ к ряду российских Telegram-каналов заблокирован в ЕС в рамках санкций, отметив при этом, что у российских пользователей больше свободы, чем у пользователей в Европе.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Дурова впервые допросили по существу в парижском суде, пишет AFP
6 декабря 2024, 21:07
 
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