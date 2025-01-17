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ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2024-2025 годах

ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2024-2025 годах - РИА Новости, 17.01.2025

ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2024-2025 годах

17 января на Шри-Ланке произошло ДТП с участием российских туристов. Авария произошла, когда экскурсионный автобус на высокой скорости врезался в кузов... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:45:00+03:00

2025-01-17T09:45:00+03:00

2025-01-17T13:57:00+03:00

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202517 января на Шри-Ланке произошло ДТП с участием российских туристов. Авария произошла, когда экскурсионный автобус на высокой скорости врезался в кузов грузовика. По данным главы пресс-службы посольства РФ Германа Федорова, пострадали 12 россиян, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 2 января в Таиланде автобус с 37 российскими туристами, следовавший из провинции Районг, на большой скорости перестроился на соседнюю полосу движения, врезался в ограждение автотрассы №7 у пункта оплаты на выезде в сторону города Паттайя, а затем в заднюю часть автомобиля Toyota Fortuner. По данным таиландской газеты "Матичон", 27 российских туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения, остальным 10 пассажирам, которые не пострадали, принимающая туристическая фирма предоставила транспорт для возвращения в гостиницы. 202423 декабря в Таиланде семейная пара россиян попала в ДТП. Евгений и Светлана, приехавшие на отдых за два дня до этого, ехали на мопеде. При левом повороте на скорости около 30 километров в час их задел бортом ехавший навстречу и тоже выполнявший поворот автокран, который при маневре частично выехал на встречную полосу. Стальная балка, расположенная под высокой платформой крана, и предназначенная для того, чтобы при столкновении с легковым автомобилем со стороны борта не допустить заезда легкового авто под платформу и защитить от травм его пассажиров, оказалась плохо закреплена и вонзилась женщине в ногу выше колена. Балка пробила ногу насквозь, потом оторвалась от креплений и осталась в ноге упавшей с мотоцикла россиянки. Муж женщины также получил травму, у него были почти срезаны два пальца правой руки. В настоящее время россиянка находится в одной из больниц таиландского Пхукета в тяжелом состоянии после ДТП.В ночь с 29 на 30 ноября на индонезийском острове Бали 16-летний гражданин России Ярослав Жуков попал в реанимацию после аварии на мотоцикле. Состояние Жукова описывалось как "критическое". 13 декабря посольстве РФ в Индонезии сообщило, что подростка эвакуировали в Россию. 9 ноября в Египте перевернулся автобус со следовавшими из Шарм-эш-Шейха в Каир отдыхающими, среди которых было 30 россиян. Россияне получили травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек проходила лечение в госпитале Суэца. 8 октября в районе Фетхие в турецкой провинции Мугла перевернулся автобус, перевозивший 14 россиян в аэропорт города Даламан. В результате ДТП трое россиян получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.5 октября в районе турецкого курорта Аланья в результате столкновения двух автобусов пострадали две российские туристки, одна из которых была госпитализирована. По данным турецких СМИ, авария произошла на трассе D400: двигавшийся в сторону Аланьи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого выходили постояльцы отеля.15 сентября в Египте автобус с иностранными туристами, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Пострадали 43 туриста, в том числе 21 россиянин. Граждане России получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них были госпитализированы в больницы Суэца. По данным главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, пострадавшие в ДТП российские туристы приобрели экскурсию "на улице". 8 августа в турецкой провинции Мугла разбился микроавтобус, который перевозил туристов из России и Казахстана. По меньшей мере, 13 человек получили травмы. Их доставили в больницы округа Милас и оказали необходимую медицинскую помощь. Как сообщала турецкая пресса, авария произошла по вине водителя эвакуатора: он не справился с управлением и врезался в автобус. 29 июля в Турции две туристки из России с детьми 6 и 12 лет попали в аварию по пути из аэропорта Антальи в отель в Белеке. По дороге водитель трансфера уснул, и "машина улетела в кювет, перевернулась и врезалась в бетонное ограждение". Одна из туристок выбила стекло головой. У женщины были ссадины на ногах, синяк под глазом и гематомы, разбита бровь. 22 июля в турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня. По данным СМИ, мотоцикл, которым управлял турок Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина. По данным агентства DHA, Обут заявил на допросе, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала ее ошибка при обгоне фуры, мужчину отпустили на свободу. Женщина скончалась к моменту приезда скорой помощи "минут через 5-7". 3 июля в районе Манавгат турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП. Автобус, который вез туристов в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата. По информации СМИ, машина врезалась в бетонный столб, сила удара была такова, что ее передняя часть полностью разрушилась.По данным Ассоциации туроператоров России, в больницы были доставлены с травмами различной степени тяжести 20 человек, некоторых из них после оказания первой помощи выписали. По информации СМИ, водитель автобуса скончался в больнице.17 апреля россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом. По данным газеты Bangkok Post, 40-летний гражданин РФ погиб в результате падения мотоцикла в глубокий овраг на обочине дороги в районе Карон. По информации полиции, мужчина не справился с управлением мотоциклом на крутом повороте, после чего мотоцикл на большой скорости вылетел с дороги и упал в овраг глубиной около 5 метров. Жена погибшего, гражданка РФ, упала с мотоцикла раньше, чем мотоцикл оказался в овраге, и благодаря этому получила только легкие травмы. Женщина рассказала полиции, что они с мужем выехали из гостиницы, расположенной в районе Карон, рано утром, чтобы посетить буддийский храм Пхра Яй. 16 февраля посольству России в Республике Маврикий стало известно, что ребенок из РФ, находившийся с родителями в туристической поездке в этой африканской стране, попал в ДТП. Это сообщение было получено от родителей ребенка. Местный портал Le Matinal сообщил о госпитализации семилетнего мальчика из России после попадания под колеса мотоцикла. Ребенок якобы резко выбежал на дорогу, сообщил портал со ссылкой на очевидца. По информации портала, в местной больнице ребенку сделали операцию. https://ria.ru/20240218/rebenok-1928053623.html8 января в филиппинской провинции Себу гражданка России погибла, еще двое россиян пострадали в результате падения автомобиля со скалы в море. По данным местных СМИ, группа из трех российских туристов направлялась на машине из города Себу одноименной провинции в город Моалбоал. Автомобиль выехал на встречную полосу и упал с обрыва в море. В результате погибла одна россиянка, еще двоим гражданам России удалось выбраться из перевернутой машины. Они были доставлены в местную больницу. 7 января полиция Шри-Ланки сообщила о гибели гражданина России в ДТП с автобусом и грузовиком на Южной скоростной автомагистрали. По данным полиции, водитель автобуса, предположительно, заснул за рулем и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как был срочно доставлен в больницу Карапития. Еще одна иностранная пара, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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