Россия и Иран будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран намерены взаимодействовать в сфере охраны окружающей среды и содействовать обмену опытом в области управления водными ресурсами, следует из договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Москве в пятницу подписали новый договор о стратегическом партнерстве. Его текст опубликован на сайте Кремля.
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"Договаривающиеся стороны взаимодействуют в области охраны окружающей среды путем обмена опытом рационального использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий и проведения природоохранных мероприятий", - сказано в документе.
Также, согласно договору, стороны "содействуют сотрудничеству, обмену мнениями и опытом в области управления водными ресурсами".
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