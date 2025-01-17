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Россия и Иран будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды - РИА Новости, 17.01.2025
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20:52 17.01.2025
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Россия и Иран будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды
Россия и Иран будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды
Москва и Тегеран намерены взаимодействовать в сфере охраны окружающей среды и содействовать обмену опытом в области управления водными ресурсами, следует из... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:52:00+03:00
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москва
россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран намерены взаимодействовать в сфере охраны окружающей среды и содействовать обмену опытом в области управления водными ресурсами, следует из договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Москве в пятницу подписали новый договор о стратегическом партнерстве. Его текст опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны взаимодействуют в области охраны окружающей среды путем обмена опытом рационального использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий и проведения природоохранных мероприятий", - сказано в документе. Также, согласно договору, стороны "содействуют сотрудничеству, обмену мнениями и опытом в области управления водными ресурсами".
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москва, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Москва, Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия и Иран будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран намерены взаимодействовать в сфере охраны окружающей среды и содействовать обмену опытом в области управления водными ресурсами, следует из договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Москве в пятницу подписали новый договор о стратегическом партнерстве. Его текст опубликован на сайте Кремля.
«
"Договаривающиеся стороны взаимодействуют в области охраны окружающей среды путем обмена опытом рационального использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий и проведения природоохранных мероприятий", - сказано в документе.
Также, согласно договору, стороны "содействуют сотрудничеству, обмену мнениями и опытом в области управления водными ресурсами".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Москва и Тегеран сделали свой выбор
Вчера, 08:00
 
МоскваРоссияИранВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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