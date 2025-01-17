https://ria.ru/20250117/dogovor-1994293036.html

Россия и Иран будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды

Россия и Иран будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды

Москва и Тегеран намерены взаимодействовать в сфере охраны окружающей среды и содействовать обмену опытом в области управления водными ресурсами, следует из... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:52:00+03:00

2025-01-17T20:52:00+03:00

2025-01-17T20:52:00+03:00

москва

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран намерены взаимодействовать в сфере охраны окружающей среды и содействовать обмену опытом в области управления водными ресурсами, следует из договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Москве в пятницу подписали новый договор о стратегическом партнерстве. Его текст опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны взаимодействуют в области охраны окружающей среды путем обмена опытом рационального использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий и проведения природоохранных мероприятий", - сказано в документе. Также, согласно договору, стороны "содействуют сотрудничеству, обмену мнениями и опытом в области управления водными ресурсами".

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

москва

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан