https://ria.ru/20250117/dogovor-1994289349.html
Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности
Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности
Спецслужбы России и Ирана повысят уровень взаимодействия в соответствии с подписанным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:26:00+03:00
2025-01-17T20:26:00+03:00
2025-01-17T20:26:00+03:00
россия
иран
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спецслужбы России и Ирана повысят уровень взаимодействия в соответствии с подписанным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Текст документа опубликован на сайте Кремля. "В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности Договаривающихся Сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества", - говорится в тексте документа. Уточняется, что службы разведки и безопасности России и Ирана будут осуществлять взаимодействие в рамках отдельных соглашений.
https://ria.ru/20250117/iran-1994264460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран
Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности
Спецслужбы РФ и Ирана повысят уровень взаимодействия в соответствии с договором