https://ria.ru/20250117/dogovor-1994289349.html

Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности

Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности

Спецслужбы России и Ирана повысят уровень взаимодействия в соответствии с подписанным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:26:00+03:00

2025-01-17T20:26:00+03:00

2025-01-17T20:26:00+03:00

россия

иран

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спецслужбы России и Ирана повысят уровень взаимодействия в соответствии с подписанным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Текст документа опубликован на сайте Кремля. "В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности Договаривающихся Сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества", - говорится в тексте документа. Уточняется, что службы разведки и безопасности России и Ирана будут осуществлять взаимодействие в рамках отдельных соглашений.

https://ria.ru/20250117/iran-1994264460.html

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран