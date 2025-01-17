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Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности - РИА Новости, 17.01.2025
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Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности
Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности
Спецслужбы России и Ирана повысят уровень взаимодействия в соответствии с подписанным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. РИА Новости, 17.01.2025
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россия
иран
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спецслужбы России и Ирана повысят уровень взаимодействия в соответствии с подписанным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Текст документа опубликован на сайте Кремля. "В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности Договаривающихся Сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества", - говорится в тексте документа. Уточняется, что службы разведки и безопасности России и Ирана будут осуществлять взаимодействие в рамках отдельных соглашений.
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россия, иран
Россия, Иран
Россия и Иран усилят сотрудничество служб разведки и безопасности

Спецслужбы РФ и Ирана повысят уровень взаимодействия в соответствии с договором

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спецслужбы России и Ирана повысят уровень взаимодействия в соответствии с подписанным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
«
"В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности Договаривающихся Сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества", - говорится в тексте документа.
Уточняется, что службы разведки и безопасности России и Ирана будут осуществлять взаимодействие в рамках отдельных соглашений.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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