https://ria.ru/20250117/dogovor-1994268815.html

Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном

Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025

Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:45:00+03:00

2025-01-17T18:45:00+03:00

2025-01-17T20:42:00+03:00

россия

иран

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 (двадцати) лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды", - говорится в документе.Сам договор, состоящий из преамбулы и 47 статей, был заключен в двух экземплярах на русском, фарси и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу."В случае любых разногласий при толковании или реализации настоящего договора используется текст на английском языке", - указано в документе.При этом отмечено, что споры, связанные с толкованием или выполнением положений документа, разрешаются путем консультаций и переговоров между сторонами по дипломатическим каналам.Также в тексте обозначено, что стороны при необходимости могут заключить отдельные соглашения для определения конкретных направлений и параметров сотрудничества, предусмотренных договором.Как следует из документа, Россия и Иран будут обмениваться мнениями о ходе выполнения положений подписанного договора, в том числе в рамках регулярных встреч на высшем и высоком уровнях. По взаимному письменному согласию сторон в документ могут быть внесены изменения и дополнения."Действие настоящего договора прекращается, если одна из договаривающихся сторон уведомит другую договаривающуюся сторону в письменной форме о своем намерении прекратить действие настоящего договора не позднее чем за 1 (один) год до истечения срока его действия", - отмечено в документе.При этом прекращение действия договора, как указано в документе, не затрагивает права и обязательства сторон, а также их текущие проекты, программы или соглашения, возникшие в ходе выполнения договора, если они не согласятся об ином в письменной форме.

https://ria.ru/20250117/rossija-1994273256.html

https://ria.ru/20250117/gazoprovod-1994266998.html

https://ria.ru/20250117/putin-1994245000.html

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россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан