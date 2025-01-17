https://ria.ru/20250117/dogovor-1994268815.html
Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном
Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:45:00+03:00
2025-01-17T18:45:00+03:00
2025-01-17T20:42:00+03:00
россия
иран
в мире
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994259239_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_0880323b7322aceb4605fa8d70c14406.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 (двадцати) лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды", - говорится в документе.Сам договор, состоящий из преамбулы и 47 статей, был заключен в двух экземплярах на русском, фарси и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу."В случае любых разногласий при толковании или реализации настоящего договора используется текст на английском языке", - указано в документе.При этом отмечено, что споры, связанные с толкованием или выполнением положений документа, разрешаются путем консультаций и переговоров между сторонами по дипломатическим каналам.Также в тексте обозначено, что стороны при необходимости могут заключить отдельные соглашения для определения конкретных направлений и параметров сотрудничества, предусмотренных договором.Как следует из документа, Россия и Иран будут обмениваться мнениями о ходе выполнения положений подписанного договора, в том числе в рамках регулярных встреч на высшем и высоком уровнях. По взаимному письменному согласию сторон в документ могут быть внесены изменения и дополнения."Действие настоящего договора прекращается, если одна из договаривающихся сторон уведомит другую договаривающуюся сторону в письменной форме о своем намерении прекратить действие настоящего договора не позднее чем за 1 (один) год до истечения срока его действия", - отмечено в документе.При этом прекращение действия договора, как указано в документе, не затрагивает права и обязательства сторон, а также их текущие проекты, программы или соглашения, возникшие в ходе выполнения договора, если они не согласятся об ином в письменной форме.
https://ria.ru/20250117/rossija-1994273256.html
https://ria.ru/20250117/gazoprovod-1994266998.html
https://ria.ru/20250117/putin-1994245000.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994259239_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_0a494e63153104ac9dff7b7f08c66a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор
о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.
Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией
и Ираном
опубликован на сайте Кремля.
"Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 (двадцати) лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды", - говорится в документе.
Сам договор, состоящий из преамбулы и 47 статей, был заключен в двух экземплярах на русском, фарси и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
"В случае любых разногласий при толковании или реализации настоящего договора используется текст на английском языке", - указано в документе.
При этом отмечено, что споры, связанные с толкованием или выполнением положений документа, разрешаются путем консультаций и переговоров между сторонами по дипломатическим каналам.
Также в тексте обозначено, что стороны при необходимости могут заключить отдельные соглашения для определения конкретных направлений и параметров сотрудничества, предусмотренных договором.
Как следует из документа, Россия и Иран будут обмениваться мнениями о ходе выполнения положений подписанного договора, в том числе в рамках регулярных встреч на высшем и высоком уровнях. По взаимному письменному согласию сторон в документ могут быть внесены изменения и дополнения.
"Действие настоящего договора прекращается, если одна из договаривающихся сторон уведомит другую договаривающуюся сторону в письменной форме о своем намерении прекратить действие настоящего договора не позднее чем за 1 (один) год до истечения срока его действия", - отмечено в документе.
При этом прекращение действия договора, как указано в документе, не затрагивает права и обязательства сторон, а также их текущие проекты, программы или соглашения, возникшие в ходе выполнения договора, если они не согласятся об ином в письменной форме.