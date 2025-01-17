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Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
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18:45 17.01.2025 (обновлено: 20:42 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/dogovor-1994268815.html
Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном
Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:45:00+03:00
2025-01-17T20:42:00+03:00
россия
иран
в мире
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 (двадцати) лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды", - говорится в документе.Сам договор, состоящий из преамбулы и 47 статей, был заключен в двух экземплярах на русском, фарси и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу."В случае любых разногласий при толковании или реализации настоящего договора используется текст на английском языке", - указано в документе.При этом отмечено, что споры, связанные с толкованием или выполнением положений документа, разрешаются путем консультаций и переговоров между сторонами по дипломатическим каналам.Также в тексте обозначено, что стороны при необходимости могут заключить отдельные соглашения для определения конкретных направлений и параметров сотрудничества, предусмотренных договором.Как следует из документа, Россия и Иран будут обмениваться мнениями о ходе выполнения положений подписанного договора, в том числе в рамках регулярных встреч на высшем и высоком уровнях. По взаимному письменному согласию сторон в документ могут быть внесены изменения и дополнения."Действие настоящего договора прекращается, если одна из договаривающихся сторон уведомит другую договаривающуюся сторону в письменной форме о своем намерении прекратить действие настоящего договора не позднее чем за 1 (один) год до истечения срока его действия", - отмечено в документе.При этом прекращение действия договора, как указано в документе, не затрагивает права и обязательства сторон, а также их текущие проекты, программы или соглашения, возникшие в ходе выполнения договора, если они не согласятся об ином в письменной форме.
https://ria.ru/20250117/rossija-1994273256.html
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россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.
Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля.
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"Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 (двадцати) лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды", - говорится в документе.
Сам договор, состоящий из преамбулы и 47 статей, был заключен в двух экземплярах на русском, фарси и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
"В случае любых разногласий при толковании или реализации настоящего договора используется текст на английском языке", - указано в документе.
При этом отмечено, что споры, связанные с толкованием или выполнением положений документа, разрешаются путем консультаций и переговоров между сторонами по дипломатическим каналам.
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Также в тексте обозначено, что стороны при необходимости могут заключить отдельные соглашения для определения конкретных направлений и параметров сотрудничества, предусмотренных договором.
Как следует из документа, Россия и Иран будут обмениваться мнениями о ходе выполнения положений подписанного договора, в том числе в рамках регулярных встреч на высшем и высоком уровнях. По взаимному письменному согласию сторон в документ могут быть внесены изменения и дополнения.
"Действие настоящего договора прекращается, если одна из договаривающихся сторон уведомит другую договаривающуюся сторону в письменной форме о своем намерении прекратить действие настоящего договора не позднее чем за 1 (один) год до истечения срока его действия", - отмечено в документе.
При этом прекращение действия договора, как указано в документе, не затрагивает права и обязательства сторон, а также их текущие проекты, программы или соглашения, возникшие в ходе выполнения договора, если они не согласятся об ином в письменной форме.
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