Россия и Иран будут развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере
Россия и Иран расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор между Россией и Ираном предполагает расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, опубликованном на сайте Кремля.
"Договаривающиеся Стороны расширяют сотрудничество в нефтегазовой сфере на принципах равенства и взаимной выгоды и принимают меры по повышению энергетической безопасности Договаривающихся Сторон путем эффективного использования топливно-энергетических ресурсов", - говорится в документе.
Также Россия и Иран договорились поощрять инвестиции в проекты разработки нефтегазовых месторождений в двух странах; обеспечивать недискриминационный доступ к международным энергетическим рынкам и повышать их конкурентоспособность; сотрудничать и проводить согласованную политику в рамках международных энергетических форумов, таких как Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и ОПЕК+.