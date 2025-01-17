https://ria.ru/20250117/dogovor-1994264198.html

Россия и Иран будут развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере

Россия и Иран будут развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран будут развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере

Договор между Россией и Ираном предполагает расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:31:00+03:00

2025-01-17T18:31:00+03:00

2025-01-17T18:52:00+03:00

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иран

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор между Россией и Ираном предполагает расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, опубликованном на сайте Кремля."Договаривающиеся Стороны расширяют сотрудничество в нефтегазовой сфере на принципах равенства и взаимной выгоды и принимают меры по повышению энергетической безопасности Договаривающихся Сторон путем эффективного использования топливно-энергетических ресурсов", - говорится в документе.Также Россия и Иран договорились поощрять инвестиции в проекты разработки нефтегазовых месторождений в двух странах; обеспечивать недискриминационный доступ к международным энергетическим рынкам и повышать их конкурентоспособность; сотрудничать и проводить согласованную политику в рамках международных энергетических форумов, таких как Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и ОПЕК+.

https://ria.ru/20250117/rossija-1994267624.html

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россия, иран, экономика, опек