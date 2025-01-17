https://ria.ru/20250117/dogovor-1994260397.html
Договор о стратегическом партнерстве отвечает интересам России и Ирана
Договор о стратегическом партнерстве отвечает интересам России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Договор о стратегическом партнерстве отвечает интересам России и Ирана
Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства отвечает коренным интересам России и Ирана, текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:20:00+03:00
2025-01-17T18:20:00+03:00
2025-01-17T18:20:00+03:00
россия
иран
в мире
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994259239_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_0880323b7322aceb4605fa8d70c14406.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства отвечает коренным интересам России и Ирана, текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства отвечает коренным интересам Российской Федерации и Исламской Республики Иран", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994259239_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_0a494e63153104ac9dff7b7f08c66a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Договор о стратегическом партнерстве отвечает интересам России и Ирана
Договор о стратегическом партнерстве отвечает коренным интересам России и Ирана