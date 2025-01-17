https://ria.ru/20250117/dogovor-1994259610.html

Договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер

Договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер - РИА Новости, 17.01.2025

Договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер

Ратификация Договора о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном будет приоритетно рассмотрена в комитете Госдумы по международным делам, как только... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:16:00+03:00

2025-01-17T18:16:00+03:00

2025-01-17T18:42:00+03:00

россия

иран

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

масуд пезешкиан

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994249880_76:209:3344:2047_1920x0_80_0_0_e9208a9dd158133b52aa0e953b1f6295.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Ратификация Договора о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном будет приоритетно рассмотрена в комитете Госдумы по международным делам, как только президент РФ внесет его в ГД, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Россия и Иран подписали большой договор о стратегическом партнерстве. Ранее о намерении его подписать сообщил президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле."Договор выводит российско-иранское сотрудничество на новый уровень, охватывая практически все сферы взаимодействия и закладывая прочный фундамент партнерства. В соответствии с законом "О международных договорах РФ", документ подлежит ратификационным процедурам. Комитет готов рассмотреть вопрос в приоритетном порядке, как только соответствующий законопроект будет внесен президентом РФ на ратификацию в Государственную Думу", - сказал Слуцкий.Он отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном - важнейший шаг в развитии двусторонних межгосударственных отношений."Его подписание имеет большое значение не только в региональном масштабе, но и влияет на международную повестку. Прежде всего в вопросах формирования многополярного мироустройства. Особо подчеркну, что документ носит миролюбивый характер и не направлен против третьих стран", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250117/iran-1994266713.html

https://ria.ru/20250117/dogovor-1994264198.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, леонид слуцкий (политик), владимир путин, масуд пезешкиан, госдума рф, в мире