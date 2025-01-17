Договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер
Слуцкий: договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Ратификация Договора о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном будет приоритетно рассмотрена в комитете Госдумы по международным делам, как только президент РФ внесет его в ГД, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Россия и Иран подписали большой договор о стратегическом партнерстве. Ранее о намерении его подписать сообщил президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле.
"Договор выводит российско-иранское сотрудничество на новый уровень, охватывая практически все сферы взаимодействия и закладывая прочный фундамент партнерства. В соответствии с законом "О международных договорах РФ", документ подлежит ратификационным процедурам. Комитет готов рассмотреть вопрос в приоритетном порядке, как только соответствующий законопроект будет внесен президентом РФ на ратификацию в Государственную Думу", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном - важнейший шаг в развитии двусторонних межгосударственных отношений.
"Его подписание имеет большое значение не только в региональном масштабе, но и влияет на международную повестку. Прежде всего в вопросах формирования многополярного мироустройства. Особо подчеркну, что документ носит миролюбивый характер и не направлен против третьих стран", - добавил парламентарий.