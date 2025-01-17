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Договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер - РИА Новости, 17.01.2025
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18:16 17.01.2025 (обновлено: 18:42 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/dogovor-1994259610.html
Договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер
Договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер - РИА Новости, 17.01.2025
Договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер
Ратификация Договора о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном будет приоритетно рассмотрена в комитете Госдумы по международным делам, как только... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:16:00+03:00
2025-01-17T18:42:00+03:00
россия
иран
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Ратификация Договора о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном будет приоритетно рассмотрена в комитете Госдумы по международным делам, как только президент РФ внесет его в ГД, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Россия и Иран подписали большой договор о стратегическом партнерстве. Ранее о намерении его подписать сообщил президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле."Договор выводит российско-иранское сотрудничество на новый уровень, охватывая практически все сферы взаимодействия и закладывая прочный фундамент партнерства. В соответствии с законом "О международных договорах РФ", документ подлежит ратификационным процедурам. Комитет готов рассмотреть вопрос в приоритетном порядке, как только соответствующий законопроект будет внесен президентом РФ на ратификацию в Государственную Думу", - сказал Слуцкий.Он отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном - важнейший шаг в развитии двусторонних межгосударственных отношений."Его подписание имеет большое значение не только в региональном масштабе, но и влияет на международную повестку. Прежде всего в вопросах формирования многополярного мироустройства. Особо подчеркну, что документ носит миролюбивый характер и не направлен против третьих стран", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250117/iran-1994266713.html
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россия, иран, леонид слуцкий (политик), владимир путин, масуд пезешкиан, госдума рф, в мире
Россия, Иран, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Госдума РФ, В мире
Договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер

Слуцкий: договор о партнерстве России и Ирана носит миролюбивый характер

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Ратификация Договора о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном будет приоритетно рассмотрена в комитете Госдумы по международным делам, как только президент РФ внесет его в ГД, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Россия и Иран подписали большой договор о стратегическом партнерстве. Ранее о намерении его подписать сообщил президент Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран договорились помогать друг другу в предотвращении ЧС
Вчера, 18:40
"Договор выводит российско-иранское сотрудничество на новый уровень, охватывая практически все сферы взаимодействия и закладывая прочный фундамент партнерства. В соответствии с законом "О международных договорах РФ", документ подлежит ратификационным процедурам. Комитет готов рассмотреть вопрос в приоритетном порядке, как только соответствующий законопроект будет внесен президентом РФ на ратификацию в Государственную Думу", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном - важнейший шаг в развитии двусторонних межгосударственных отношений.
"Его подписание имеет большое значение не только в региональном масштабе, но и влияет на международную повестку. Прежде всего в вопросах формирования многополярного мироустройства. Особо подчеркну, что документ носит миролюбивый характер и не направлен против третьих стран", - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран будут развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере
Вчера, 18:31
 
РоссияИранЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинМасуд ПезешкианГосдума РФВ мире
 
 
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