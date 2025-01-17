https://ria.ru/20250117/dogovor-1994199637.html
Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном
Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией придаст импульс развитию двусторонних отношений, заявил президент Ирана РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:27:00+03:00
2025-01-17T14:27:00+03:00
2025-01-17T14:33:00+03:00
иран
россия
масуд пезешкиан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994190234_137:284:2513:1621_1920x0_80_0_0_855f0a707abd8092db29fb4e7dbd095a.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией придаст импульс развитию двусторонних отношений, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Я уверен, что сегодня, после подписания нашего большого договора, который охватывает все сферы деятельности двух стран, в том числе культуры, экономики, гуманитарных отношений, - я уверен, что это придаст большой импульс развитию двусторонних отношений и это станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед", - сказал Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994190234_0:0:2650:1989_1920x0_80_0_0_58d22892948c3b558b2d64488584079d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном
Президент Ирана: новый договор с Россией придаст импульс двусторонним отношения