https://ria.ru/20250117/dogovor-1994199637.html

Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном

Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 17.01.2025

Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном

Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией придаст импульс развитию двусторонних отношений, заявил президент Ирана РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:27:00+03:00

2025-01-17T14:27:00+03:00

2025-01-17T14:33:00+03:00

иран

россия

масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией придаст импульс развитию двусторонних отношений, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Я уверен, что сегодня, после подписания нашего большого договора, который охватывает все сферы деятельности двух стран, в том числе культуры, экономики, гуманитарных отношений, - я уверен, что это придаст большой импульс развитию двусторонних отношений и это станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед", - сказал Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

иран

россия

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Наталья Макарова

иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин