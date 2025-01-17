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Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
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14:27 17.01.2025 (обновлено: 14:33 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/dogovor-1994199637.html
Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном
Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией придаст импульс развитию двусторонних отношений, заявил президент Ирана РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:27:00+03:00
2025-01-17T14:33:00+03:00
иран
россия
масуд пезешкиан
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией придаст импульс развитию двусторонних отношений, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Я уверен, что сегодня, после подписания нашего большого договора, который охватывает все сферы деятельности двух стран, в том числе культуры, экономики, гуманитарных отношений, - я уверен, что это придаст большой импульс развитию двусторонних отношений и это станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед", - сказал Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
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иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Президент Ирана отметил важность нового договора между Россией и Ираном

Президент Ирана: новый договор с Россией придаст импульс двусторонним отношения

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией придаст импульс развитию двусторонних отношений, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«
"Я уверен, что сегодня, после подписания нашего большого договора, который охватывает все сферы деятельности двух стран, в том числе культуры, экономики, гуманитарных отношений, - я уверен, что это придаст большой импульс развитию двусторонних отношений и это станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед", - сказал Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
Вчера, 00:08
 
ИранРоссияМасуд ПезешкианВладимир Путин
 
 
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