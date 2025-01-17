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Пезешкиан заявил о важности договора о стратегическом партнерстве с Россией
Пезешкиан заявил о важности договора о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 17.01.2025
Пезешкиан заявил о важности договора о стратегическом партнерстве с Россией
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях, считает президент Ирана Масуд... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:49:00+03:00
2025-01-17T13:49:00+03:00
2025-01-17T13:53:00+03:00
россия
иран
масуд пезешкиан
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях, считает президент Ирана Масуд Пезешкиан. Президент Ирана, который находится в России с официальным визитом, встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В пятницу он также проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, с которым подпишет Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. "Я уверен, что этот Договор откроет новую прочную главу в наших двусторонних отношениях", - сказал Пезешкиан на встрече с Мишустиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, масуд пезешкиан, михаил мишустин, владимир путин, в мире
Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Михаил Мишустин, Владимир Путин, В мире
Пезешкиан заявил о важности договора о стратегическом партнерстве с Россией
Пезешкиан: договор о партнерстве России и Ирана откроет новую главу в отношениях