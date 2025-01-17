https://ria.ru/20250117/dogovor-1994189305.html

Пезешкиан заявил о важности договора о стратегическом партнерстве с Россией

Пезешкиан заявил о важности договора о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 17.01.2025

Пезешкиан заявил о важности договора о стратегическом партнерстве с Россией

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях, считает президент Ирана Масуд... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:49:00+03:00

2025-01-17T13:49:00+03:00

2025-01-17T13:53:00+03:00

россия

иран

масуд пезешкиан

михаил мишустин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях, считает президент Ирана Масуд Пезешкиан. Президент Ирана, который находится в России с официальным визитом, встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В пятницу он также проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, с которым подпишет Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. "Я уверен, что этот Договор откроет новую прочную главу в наших двусторонних отношениях", - сказал Пезешкиан на встрече с Мишустиным.

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Варвара Скокшина

россия, иран, масуд пезешкиан, михаил мишустин, владимир путин, в мире