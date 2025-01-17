Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали, когда примут закон о демобилизации - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/demobilizatsiya-1994225662.html
На Украине рассказали, когда примут закон о демобилизации
На Украине рассказали, когда примут закон о демобилизации - РИА Новости, 17.01.2025
На Украине рассказали, когда примут закон о демобилизации
Проект закона о сроках службы в ВСУ и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:02:00+03:00
2025-01-17T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
руслан стефанчук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Проект закона о сроках службы в ВСУ и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте, заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. В декабре 2024 года издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре. Депутат Верховной рады Александр Федиенко 14 декабря сообщал, что минобороны Украины разработало три варианта законопроекта о демобилизации, но в них отсутствует сам термин "демобилизация", есть только ротация и отправка военнослужащих на лечение. "Когда будут подготовлены подразделения, способные заменить воюющих на фронте, тогда будет принят соответствующий законопроект (о демобилизации - ред.)", - заявил Гаврилюк во время "часа вопросов к правительству" в парламенте, отвечая на вопрос о сроках принятия законопроекта о сроках службы в ВСУ. При этом Гаврилюк подчеркнул, что другого варианта принятия законопроекта попросту не существует. "Второго варианта просто не существует. Повторяю еще раз: не существует", - приводит его слова украинское агентство УНН. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля 2024 года заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992871817.html
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992814069.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, руслан стефанчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине рассказали, когда примут закон о демобилизации

МО Украины: закон о демобилизации в ВСУ примут, когда подготовят замену воюющим

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Проект закона о сроках службы в ВСУ и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте, заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.
В декабре 2024 года издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре. Депутат Верховной рады Александр Федиенко 14 декабря сообщал, что минобороны Украины разработало три варианта законопроекта о демобилизации, но в них отсутствует сам термин "демобилизация", есть только ротация и отправка военнослужащих на лечение.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Приведет к поражению": в Раде сделали резкое заявление о ВСУ
9 января, 03:54
«
"Когда будут подготовлены подразделения, способные заменить воюющих на фронте, тогда будет принят соответствующий законопроект (о демобилизации - ред.)", - заявил Гаврилюк во время "часа вопросов к правительству" в парламенте, отвечая на вопрос о сроках принятия законопроекта о сроках службы в ВСУ.
При этом Гаврилюк подчеркнул, что другого варианта принятия законопроекта попросту не существует. "Второго варианта просто не существует. Повторяю еще раз: не существует", - приводит его слова украинское агентство УНН.
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля 2024 года заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Премьера Украины вызвали в Раду из-за проблем с законом о демобилизации
8 января, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРуслан СтефанчукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала