https://ria.ru/20250117/demobilizatsiya-1994225662.html

На Украине рассказали, когда примут закон о демобилизации

На Украине рассказали, когда примут закон о демобилизации - РИА Новости, 17.01.2025

На Украине рассказали, когда примут закон о демобилизации

Проект закона о сроках службы в ВСУ и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:02:00+03:00

2025-01-17T16:02:00+03:00

2025-01-17T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Проект закона о сроках службы в ВСУ и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте, заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. В декабре 2024 года издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре. Депутат Верховной рады Александр Федиенко 14 декабря сообщал, что минобороны Украины разработало три варианта законопроекта о демобилизации, но в них отсутствует сам термин "демобилизация", есть только ротация и отправка военнослужащих на лечение. "Когда будут подготовлены подразделения, способные заменить воюющих на фронте, тогда будет принят соответствующий законопроект (о демобилизации - ред.)", - заявил Гаврилюк во время "часа вопросов к правительству" в парламенте, отвечая на вопрос о сроках принятия законопроекта о сроках службы в ВСУ. При этом Гаврилюк подчеркнул, что другого варианта принятия законопроекта попросту не существует. "Второго варианта просто не существует. Повторяю еще раз: не существует", - приводит его слова украинское агентство УНН. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля 2024 года заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992871817.html

https://ria.ru/20250108/ukraina-1992814069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, руслан стефанчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины