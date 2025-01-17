https://ria.ru/20250117/delo-1994240760.html

В Ярославской области завели дело после избиения пенсионера молодыми людьми

В Ярославской области завели дело после избиения пенсионера молодыми людьми - РИА Новости, 17.01.2025

В Ярославской области завели дело после избиения пенсионера молодыми людьми

Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц, возбуждено в отношении двух молодых жителей Рыбинска... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:09:00+03:00

2025-01-17T17:09:00+03:00

2025-01-17T17:09:00+03:00

происшествия

рыбинск

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц, возбуждено в отношении двух молодых жителей Рыбинска Ярославской области, избивших пожилого мужчину за сделанное им замечание, сообщает УМВД по региону. "По результатам проверки, проведенной после инцидента… возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении. Полиция отмечает, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Видео с камеры видеонаблюдения появилось в группе "Подслушано в Рыбинске" в соцсети "ВКонтакте". На нем двое агрессивно настроенных молодых людей выходят из автомобиля и набрасываются на мужчину, который стоит спиной к камере. Они сильно бьют его, отчего он падает на землю. Автор публикации отметил, что видео было снято ночью Рыбинске, по его словам, молодые люди избили пожилого мужчину за то, что он им сделал замечание за слишком громкую музыку из их машины, а также за то, что они припарковались на тротуаре. Позже в соцсетях было опубликовано полное видео инцидента с другого ракурса. На нем пожилой мужчина подходит к машине и стучит в окно, ему открывают, происходит краткая беседа, после чего его толкают в снег. Мужчина кидает в машину какой-то предмет, и тогда разъяренные молодые люди выходят и бьют его. После этого они хотят уехать, но потом выходят проверить, жив ли избитый, и долго сидят рядом с ним, пока не убеждаются, что он может встать, затем они уезжают, а мужчина уходит в подъезд. Полиция оперативно нашла молодых людей – они 2006 и 2010 годов рождения. Пострадавший - 1965 года рождения. УМВД опубликовало видео извинений обоих юношей.

https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988849260.html

https://ria.ru/20240929/bashkirija-1975341720.html

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ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рыбинск, ярославская область, россия