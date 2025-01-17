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Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА

Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА - РИА Новости, 17.01.2025

Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА

Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:44:00+03:00

2025-01-17T22:44:00+03:00

2025-01-17T22:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."В период с 21.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250117/pozhar-1994308373.html

брянская область

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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина