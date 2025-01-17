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Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА
Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА - РИА Новости, 17.01.2025
Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:44:00+03:00
2025-01-17T22:44:00+03:00
2025-01-17T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."В период с 21.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА
Над Брянской областью уничтожили семь украинских беспилотников