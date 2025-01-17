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Более 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра в 2024 г - РИА Новости, 17.01.2025
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Более 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра в 2024 г
Более 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра в 2024 г - РИА Новости, 17.01.2025
Более 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра в 2024 г
Более 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за прошлый год, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:33:00+03:00
2025-01-17T11:33:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
московский авиационный центр (мац)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за прошлый год, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в 2024 году специалисты авиацентра спасли свыше 530 человек, в том числе оперативно доставили в медучреждения 319 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, экипажи 12 раз привлекались к тушению крупных пожаров. "В настоящее время в МАЦ работают более 350 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов, по скорости реагирования им нет равных: в среднем 10-15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
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петр бирюков, москва, московский авиационный центр (мац)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Московский авиационный центр (МАЦ)
Более 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра в 2024 г

Бирюков: 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра в 2024 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за прошлый год, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что в 2024 году специалисты авиацентра спасли свыше 530 человек, в том числе оперативно доставили в медучреждения 319 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, экипажи 12 раз привлекались к тушению крупных пожаров.
"В настоящее время в МАЦ работают более 350 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов, по скорости реагирования им нет равных: в среднем 10-15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
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