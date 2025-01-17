https://ria.ru/20250117/biryukov-1994131295.html

Более 4,5 тыс деревьев украсили вылетные магистрали и крупные улицы Москвы

Более 4,5 тыс деревьев украсили вылетные магистрали и крупные улицы Москвы - РИА Новости, 17.01.2025

Более 4,5 тыс деревьев украсили вылетные магистрали и крупные улицы Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства высадили в осенне-зимнем периоде 2024 года более 4,5 тысяч взрослых деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:41:00+03:00

2025-01-17T09:41:00+03:00

2025-01-17T09:41:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили в осенне-зимнем периоде 2024 года более 4,5 тысяч взрослых деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. Высадили вдоль 24 магистралей и крупных улиц более 4,5 тысячи деревьев", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику пространств. "Как правило, для украшения улиц и магистралей выбираем липы, клены, вязы и декоративные яблони. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни", - уточнил Бирюков. Он отметил, что больше всего деревьев высадили на проспекте Вернадского - 713 штук, и Носовихинском шоссе - 447 штук, улицу Дыбенко украсили 343 дерева, более 300 появилось на Симферопольском бульваре - 335, улицах Островитянова - 324, и Лескова - 323. Крупномерные деревья высадили и на Дмитровском шоссе, проспекте Андропова, бульваре Яна Райниса, Проспекте Мира, Донецкой и Хабаровской улицах, Рязанском проспекте и ряде других. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что программа озеленения магистралей и улиц стартовала в Москве в 2021 году, за время ее реализации высадили уже более 25 тысяч деревьев и кустарников.

https://ria.ru/20241228/moskva-1991803413.html

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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы