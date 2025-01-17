https://ria.ru/20250117/biometriya-1994116001.html

Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах

Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах - РИА Новости, 17.01.2025

Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах

Правительство РФ в ближайший месяц предложит новое решение для дополнительной защиты личного кабинета на портале госуслуг - с использованием упрощенной... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T07:12:00+03:00

2025-01-17T07:12:00+03:00

2025-01-17T07:12:00+03:00

общество

технологии

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство РФ в ближайший месяц предложит новое решение для дополнительной защиты личного кабинета на портале госуслуг - с использованием упрощенной биометрии, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Сейчас в качестве дополнительного способа защиты аккаунта на госуслугах можно использовать на выбор смс-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения или "стандартную" и "подтвержденную" биометрию. "Мы готовим решение о применении упрощенной биометрии для дополнительной защиты аккаунта на госуслугах. Оно появится в ближайший месяц", - сообщили в аппарате Григоренко. Там объяснили, что новое решение позволит расширить доступ пользователей к инструментам защиты. Для регистрации упрощенной биометрии – в отличие от "стандартной" и "подтвержденной" – не нужны загранпаспорт или личный визит в банк. Достаточно сделать фото в защищенном приложении "Госуслуги биометрия" и активировать функцию по использованию биометрии в качестве второго фактора защиты в личном кабинете на портале. Для повышения безопасности аккаунта на портале есть и другие инструменты – например, обязательная двухфакторная аутентификация, контрольный вопрос для восстановления пароля, уведомления о входе в учетную запись на электронную почту и другие. Пользователи могут выбрать для себя подходящий вариант дополнительной защиты. Изменить его можно в любой момент в разделе "Безопасность" на госуслугах. "Но важно быть бдительным и никому никогда не сообщать сведения для входа в личный кабинет", - подчеркнули в аппарате вице-премьера. Биометрия хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Это государственная цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии или удалить свои данные из ЕБС. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.

https://realty.ria.ru/20241216/rossija-1989456891.html

https://ria.ru/20250109/biometrija-1992885472.html

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общество, технологии, россия, дмитрий григоренко