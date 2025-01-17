Рейтинг@Mail.ru
Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/biometriya-1994116001.html
Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах
Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах - РИА Новости, 17.01.2025
Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах
Правительство РФ в ближайший месяц предложит новое решение для дополнительной защиты личного кабинета на портале госуслуг - с использованием упрощенной... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T07:12:00+03:00
2025-01-17T07:12:00+03:00
общество
технологии
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство РФ в ближайший месяц предложит новое решение для дополнительной защиты личного кабинета на портале госуслуг - с использованием упрощенной биометрии, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Сейчас в качестве дополнительного способа защиты аккаунта на госуслугах можно использовать на выбор смс-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения или "стандартную" и "подтвержденную" биометрию. "Мы готовим решение о применении упрощенной биометрии для дополнительной защиты аккаунта на госуслугах. Оно появится в ближайший месяц", - сообщили в аппарате Григоренко. Там объяснили, что новое решение позволит расширить доступ пользователей к инструментам защиты. Для регистрации упрощенной биометрии – в отличие от "стандартной" и "подтвержденной" – не нужны загранпаспорт или личный визит в банк. Достаточно сделать фото в защищенном приложении "Госуслуги биометрия" и активировать функцию по использованию биометрии в качестве второго фактора защиты в личном кабинете на портале. Для повышения безопасности аккаунта на портале есть и другие инструменты – например, обязательная двухфакторная аутентификация, контрольный вопрос для восстановления пароля, уведомления о входе в учетную запись на электронную почту и другие. Пользователи могут выбрать для себя подходящий вариант дополнительной защиты. Изменить его можно в любой момент в разделе "Безопасность" на госуслугах. "Но важно быть бдительным и никому никогда не сообщать сведения для входа в личный кабинет", - подчеркнули в аппарате вице-премьера. Биометрия хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Это государственная цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии или удалить свои данные из ЕБС. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.
https://realty.ria.ru/20241216/rossija-1989456891.html
https://ria.ru/20250109/biometrija-1992885472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, дмитрий григоренко
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко
Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах

Правительство предложит упрощенную биометрию для дополнительной защиты аккаунта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство РФ в ближайший месяц предложит новое решение для дополнительной защиты личного кабинета на портале госуслуг - с использованием упрощенной биометрии, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Сейчас в качестве дополнительного способа защиты аккаунта на госуслугах можно использовать на выбор смс-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения или "стандартную" и "подтвержденную" биометрию.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В кабмине поддержали применение биометрии для защиты сделок с недвижимостью
16 декабря 2024, 14:43
"Мы готовим решение о применении упрощенной биометрии для дополнительной защиты аккаунта на госуслугах. Оно появится в ближайший месяц", - сообщили в аппарате Григоренко.
Там объяснили, что новое решение позволит расширить доступ пользователей к инструментам защиты. Для регистрации упрощенной биометрии – в отличие от "стандартной" и "подтвержденной" – не нужны загранпаспорт или личный визит в банк. Достаточно сделать фото в защищенном приложении "Госуслуги биометрия" и активировать функцию по использованию биометрии в качестве второго фактора защиты в личном кабинете на портале.
Для повышения безопасности аккаунта на портале есть и другие инструменты – например, обязательная двухфакторная аутентификация, контрольный вопрос для восстановления пароля, уведомления о входе в учетную запись на электронную почту и другие. Пользователи могут выбрать для себя подходящий вариант дополнительной защиты. Изменить его можно в любой момент в разделе "Безопасность" на госуслугах. "Но важно быть бдительным и никому никогда не сообщать сведения для входа в личный кабинет", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.
Биометрия хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Это государственная цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии или удалить свои данные из ЕБС. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов
9 января, 09:20
 
ОбществоТехнологииРоссияДмитрий Григоренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала