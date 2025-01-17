https://ria.ru/20250117/belorusskiya-1994106251.html

Белоруссия повысит тарифы на транспортировку нефти с 1 февраля

Белоруссия повысит тарифы на транспортировку нефти с 1 февраля - РИА Новости, 17.01.2025

Белоруссия повысит тарифы на транспортировку нефти с 1 февраля

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11 процентов, говорится в постановлении министерства антимонопольного... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T03:29:00+03:00

2025-01-17T03:29:00+03:00

2025-01-17T06:09:00+03:00

экономика

белоруссия

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МИНСК, 17 янв – РИА Новости. Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11 процентов, говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.Документ утверждает новые тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления.Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам белорусского предприятия "Гомельтранснефть Дружба" по направлению "Унеча (Высокое) – Адамова Застава" составит 698,48 российского рубля за тонну нетто, по направлениям "Унеча (Высокое) – Броды" и "Унеча (Высокое) – граница Республики Беларусь и Украины" — 239,52 российского рубля.Помимо этого установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании "Гомельтранснефть Дружба" на территории республики при осуществлении расчетов в белорусских рублях. Эти тарифы увеличены примерно на 11 процентов.Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20250117/postavki-1994102112.html

https://ria.ru/20250115/vetnam-1993782229.html

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экономика, белоруссия