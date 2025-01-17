https://ria.ru/20250117/belgorodskaya-1994135320.html

Белгородской области дополнительно выделят 240 миллионов рублей

Белгородской области дополнительно выделят 240 миллионов рублей - РИА Новости, 17.01.2025

Белгородской области дополнительно выделят 240 миллионов рублей

Правительство РФ дополнительно направит более 240 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в Белгородской области, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:02:00+03:00

2025-01-17T10:02:00+03:00

2025-01-17T10:07:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 240 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в Белгородской области, сообщили в пресс-службе кабмина."Из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено более 240 миллионов рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Распоряжение об этом подписано",- сообщили в кабмине.Решение позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости.В 2024 году на оказание помощи жителям Белгородской области из резервного фонда правительства было направлено около 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250106/svet-1992669530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, общество