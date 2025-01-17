https://ria.ru/20250117/belgorodskaya-1994135320.html
Белгородской области дополнительно выделят 240 миллионов рублей
Белгородской области дополнительно выделят 240 миллионов рублей - РИА Новости, 17.01.2025
Белгородской области дополнительно выделят 240 миллионов рублей
Правительство РФ дополнительно направит более 240 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в Белгородской области, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:02:00+03:00
2025-01-17T10:02:00+03:00
2025-01-17T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 240 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в Белгородской области, сообщили в пресс-службе кабмина."Из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено более 240 миллионов рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Распоряжение об этом подписано",- сообщили в кабмине.Решение позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости.В 2024 году на оказание помощи жителям Белгородской области из резервного фонда правительства было направлено около 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250106/svet-1992669530.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, общество
Белгородская область, Россия, Общество
Белгородской области дополнительно выделят 240 миллионов рублей
На поддержку пострадавшим в Белгородской области направят более 240 млн рублей