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Балицкий прокомментировал введение США санкций против Запорожской АЭС
Балицкий прокомментировал введение США санкций против Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.01.2025
Балицкий прокомментировал введение США санкций против Запорожской АЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий расценил введение США санкций против Запорожской АЭС как официальное признание принадлежности атомной станции и... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:57:00+03:00
2025-01-17T15:57:00+03:00
2025-01-17T15:57:00+03:00
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магатэ
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий расценил введение США санкций против Запорожской АЭС как официальное признание принадлежности атомной станции и самого региона к Российской Федерации. Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список по России, введя в том числе санкции против Запорожской атомной электростанции. В свою очередь директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что санкции не отразятся на работе атомной станции. "С учетом того, что и МАГАТЭ упорно называет ЗАЭС украинской, США ввели антироссийские санкции против "украинской" атомной станции. Введением санкций в отношении Запорожской АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области, на территории которой она находится, к Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, сколько бы не вводилось санкций, это никак не влияет на работу, строительство мирной жизни и развитие родной земли. "Частота введения санкций только укрепляет в нас уверенность, что мы всё делаем правильно", - подчеркнул губернатор. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Энергодар – город-спутник Запорожской АЭС, расположен на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240927/balitskiy-1974979505.html
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сша, запорожская область, россия, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, санкции в отношении россии
США, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Санкции в отношении России
Балицкий прокомментировал введение США санкций против Запорожской АЭС
Балицкий назвал санкции США против ЗАЭС признанием ее принадлежности к России