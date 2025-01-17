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Губернатор Смоленской области встретился с главой Минстроя РФ - РИА Новости, 17.01.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:49 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/anokhin-1994189059.html
Губернатор Смоленской области встретился с главой Минстроя РФ
Губернатор Смоленской области встретился с главой Минстроя РФ - РИА Новости, 17.01.2025
Губернатор Смоленской области встретился с главой Минстроя РФ
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в пятницу встретился с министром строительства и жилищно-коммнульного хозяйства России Иреком Файзуллиным. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:49:00+03:00
2025-01-17T13:49:00+03:00
смоленская область
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в пятницу встретился с министром строительства и жилищно-коммнульного хозяйства России Иреком Файзуллиным. "После вчерашнего совещания с нашими застройщиками и представителями банковского сектора сегодня работаю в Москве. Встретился с главой Минстроя России Иреком Энваровичем Файзуллиным. Обсудили вопросы дальнейшего развития строительства и ЖКХ в регионе, реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что в 2024 году для развития отраслей проведена большая работа. Было введено почти 500 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% больше планового показателя, установленного Минстроем России для Смоленской области. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по всему региону благоустроено 76 общественных и дворовых пространств. "Беспрецедентный объем работ был выполнен для развития коммунальной инфраструктуры региона. С 2023 года модернизировано более 200 километров инженерных сетей в 19 муниципальных округах, построено пять новых объектов теплоснабжения", - отметил Анохин. По его словам, основная задача на 2025 год – сохранить темпы ввода жилья и развития инфраструктуры в области. Глава региона добавил, что для этого есть все необходимые возможности – запуск нового профильного нацпроекта, федеральная поддержка, а также большой задел на будущее, сформированный за два года вместе со смоленскими строителями и организациями в сфере ЖКХ. Он поблагодарил главу Минстроя за внимание к Смоленской области.
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Смоленская область
Губернатор Смоленской области встретился с главой Минстроя РФ

Анохин встретился с главой Минстроя РФ для обсуждения строительства и ЖКХ

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в пятницу встретился с министром строительства и жилищно-коммнульного хозяйства России Иреком Файзуллиным.
"После вчерашнего совещания с нашими застройщиками и представителями банковского сектора сегодня работаю в Москве. Встретился с главой Минстроя России Иреком Энваровичем Файзуллиным. Обсудили вопросы дальнейшего развития строительства и ЖКХ в регионе, реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в 2024 году для развития отраслей проведена большая работа. Было введено почти 500 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% больше планового показателя, установленного Минстроем России для Смоленской области. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по всему региону благоустроено 76 общественных и дворовых пространств.
"Беспрецедентный объем работ был выполнен для развития коммунальной инфраструктуры региона. С 2023 года модернизировано более 200 километров инженерных сетей в 19 муниципальных округах, построено пять новых объектов теплоснабжения", - отметил Анохин.
По его словам, основная задача на 2025 год – сохранить темпы ввода жилья и развития инфраструктуры в области. Глава региона добавил, что для этого есть все необходимые возможности – запуск нового профильного нацпроекта, федеральная поддержка, а также большой задел на будущее, сформированный за два года вместе со смоленскими строителями и организациями в сфере ЖКХ.
Он поблагодарил главу Минстроя за внимание к Смоленской области.
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