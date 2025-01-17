Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов за 2024 год - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/aeroflot-1994129669.html
"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов за 2024 год
"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов за 2024 год - РИА Новости, 17.01.2025
"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов за 2024 год
"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов по России за 2024 год, за указанный период было перевезено более 3,8 миллиона пассажиров, что на 21%... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:34:00+03:00
2025-01-17T09:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977133792_0:225:3102:1971_1920x0_80_0_0_1baaee619aed2d8c6d8d8049662409e8.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов по России за 2024 год, за указанный период было перевезено более 3,8 миллиона пассажиров, что на 21% больше 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. При подсчете результатов учитывались рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU, а также авиакомпании iFly по программе "мокрого" лизинга. Дальневосточная программа полетов Группы "Аэрофлот" в 2024 году включала в себя 29 маршрутов и охватывала 12 городов — Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь, Благовещенск, Якутск, Улан-Удэ, Чита, Мирный, Нерюнги. Девять маршрутов по этим направлениям выполнялось из Москвы, 11 маршрутов — из Красноярска, восемь маршрутов — внутри Дальнего Востока и один из Санкт-Петербурга. Из Москвы в города ДФО было перевезено более 3,4 миллиона пассажиров, рост составил 17%. Пассажиропоток Группы увеличился по всем прямым направлениям между Москвой и пунктами Дальнего Востока. На рейсах между Москвой и Владивостоком впервые в истории "Аэрофлота" за год перевезено более одного миллиона пассажиров, говорится в сообщении. Кроме того, в Хабаровск перевезено более 810 тысяч пассажиров (рост по отношению к 2023 году – 13%), в Южно-Сахалинск – порядка 499 тысяч (рост 11%), Петропавловск- Камчатский – около 495 тысяч (рост 11%), Магадан – почти 233 тысячи (рост 1%), Благовещенск – более 121 тысячи (аэропорт открылся в начале 2024 года), Якутск – свыше 111 тысяч (рост 147%, т.к. в 2023 году полеты не выполнялись до октября из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в местного аэропорту), Анадырь – 68 тысяч (рост 14%). Также после открытия 28 декабря 2024 года аэропорта в Улан-Удэ перевезено 747 пассажиров. Пассажиропоток между Красноярском и городами ДФО в 2024 году вырос почти вдвое. На воздушных линиях перевезено 323 тысячи человек, что на 92% больше, чем в 2023 году. Внутри Дальнего Востока рейсами Группы "Аэрофлот" в 2024 году путешествовало более 37 тысяч пассажиров, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что развитие дальневосточной программы полетов — одно из приоритетных направлений маршрутной стратегии Группы "Аэрофлот". На направлениях ДФО, в частности, доступна покупка билетов по субсидируемым государством тарифам.
https://ria.ru/20250116/aeroflot-1994030751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977133792_267:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ac61cd9d3c60c4f46c71dcf18dda5b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов за 2024 год

"Аэрофлот" в 2024 году перевез по направлениям ДФО более 3,8 миллиона пассажиров

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов по России за 2024 год, за указанный период было перевезено более 3,8 миллиона пассажиров, что на 21% больше 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
При подсчете результатов учитывались рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU, а также авиакомпании iFly по программе "мокрого" лизинга.
Дальневосточная программа полетов Группы "Аэрофлот" в 2024 году включала в себя 29 маршрутов и охватывала 12 городов — Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь, Благовещенск, Якутск, Улан-Удэ, Чита, Мирный, Нерюнги. Девять маршрутов по этим направлениям выполнялось из Москвы, 11 маршрутов — из Красноярска, восемь маршрутов — внутри Дальнего Востока и один из Санкт-Петербурга.
Из Москвы в города ДФО было перевезено более 3,4 миллиона пассажиров, рост составил 17%. Пассажиропоток Группы увеличился по всем прямым направлениям между Москвой и пунктами Дальнего Востока. На рейсах между Москвой и Владивостоком впервые в истории "Аэрофлота" за год перевезено более одного миллиона пассажиров, говорится в сообщении.
Кроме того, в Хабаровск перевезено более 810 тысяч пассажиров (рост по отношению к 2023 году – 13%), в Южно-Сахалинск – порядка 499 тысяч (рост 11%), Петропавловск- Камчатский – около 495 тысяч (рост 11%), Магадан – почти 233 тысячи (рост 1%), Благовещенск – более 121 тысячи (аэропорт открылся в начале 2024 года), Якутск – свыше 111 тысяч (рост 147%, т.к. в 2023 году полеты не выполнялись до октября из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в местного аэропорту), Анадырь – 68 тысяч (рост 14%). Также после открытия 28 декабря 2024 года аэропорта в Улан-Удэ перевезено 747 пассажиров.
Пассажиропоток между Красноярском и городами ДФО в 2024 году вырос почти вдвое. На воздушных линиях перевезено 323 тысячи человек, что на 92% больше, чем в 2023 году. Внутри Дальнего Востока рейсами Группы "Аэрофлот" в 2024 году путешествовало более 37 тысяч пассажиров, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что развитие дальневосточной программы полетов — одно из приоритетных направлений маршрутной стратегии Группы "Аэрофлот". На направлениях ДФО, в частности, доступна покупка билетов по субсидируемым государством тарифам.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград
16 января, 16:31
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала