https://ria.ru/20250117/aeroflot-1994129669.html

"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов за 2024 год

"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов за 2024 год - РИА Новости, 17.01.2025

"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов за 2024 год

"Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов по России за 2024 год, за указанный период было перевезено более 3,8 миллиона пассажиров, что на 21%... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:34:00+03:00

2025-01-17T09:34:00+03:00

2025-01-17T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" подвел итоги дальневосточной программы полетов по России за 2024 год, за указанный период было перевезено более 3,8 миллиона пассажиров, что на 21% больше 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. При подсчете результатов учитывались рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU, а также авиакомпании iFly по программе "мокрого" лизинга. Дальневосточная программа полетов Группы "Аэрофлот" в 2024 году включала в себя 29 маршрутов и охватывала 12 городов — Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь, Благовещенск, Якутск, Улан-Удэ, Чита, Мирный, Нерюнги. Девять маршрутов по этим направлениям выполнялось из Москвы, 11 маршрутов — из Красноярска, восемь маршрутов — внутри Дальнего Востока и один из Санкт-Петербурга. Из Москвы в города ДФО было перевезено более 3,4 миллиона пассажиров, рост составил 17%. Пассажиропоток Группы увеличился по всем прямым направлениям между Москвой и пунктами Дальнего Востока. На рейсах между Москвой и Владивостоком впервые в истории "Аэрофлота" за год перевезено более одного миллиона пассажиров, говорится в сообщении. Кроме того, в Хабаровск перевезено более 810 тысяч пассажиров (рост по отношению к 2023 году – 13%), в Южно-Сахалинск – порядка 499 тысяч (рост 11%), Петропавловск- Камчатский – около 495 тысяч (рост 11%), Магадан – почти 233 тысячи (рост 1%), Благовещенск – более 121 тысячи (аэропорт открылся в начале 2024 года), Якутск – свыше 111 тысяч (рост 147%, т.к. в 2023 году полеты не выполнялись до октября из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в местного аэропорту), Анадырь – 68 тысяч (рост 14%). Также после открытия 28 декабря 2024 года аэропорта в Улан-Удэ перевезено 747 пассажиров. Пассажиропоток между Красноярском и городами ДФО в 2024 году вырос почти вдвое. На воздушных линиях перевезено 323 тысячи человек, что на 92% больше, чем в 2023 году. Внутри Дальнего Востока рейсами Группы "Аэрофлот" в 2024 году путешествовало более 37 тысяч пассажиров, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что развитие дальневосточной программы полетов — одно из приоритетных направлений маршрутной стратегии Группы "Аэрофлот". На направлениях ДФО, в частности, доступна покупка билетов по субсидируемым государством тарифам.

https://ria.ru/20250116/aeroflot-1994030751.html

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