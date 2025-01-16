https://ria.ru/20250116/zhestyannikov-1994049210.html

Жестянников: в Заксобрании обсудили реставрацию объектов культнаследия

Жестянников: в Заксобрании обсудили реставрацию объектов культнаследия - РИА Новости, 16.01.2025

Жестянников: в Заксобрании обсудили реставрацию объектов культнаследия

В четверг в Законодательном Собрании Вологодской области провели рабочее совещание, на котором обсудили проблемы реставрации объектов культурного наследия,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:48:00+03:00

2025-01-16T17:48:00+03:00

2025-01-16T17:48:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сзфо

сергей жестянников

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В четверг в Законодательном Собрании Вологодской области провели рабочее совещание, на котором обсудили проблемы реставрации объектов культурного наследия, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. "По ВКС (видеоконференцсвязи – ред.) обратился собственник одного из таких объектов, череповчанин Юрий Голубцов. Он рассказал о том, что собственники исторических зданий некоторое время назад начали получать требования о замене пластиковых окон на деревянные. Стоимость разработки научно-проектной документации высокая, доходит до 4 миллионов рублей. Понятно, что для предпринимателей это весьма чувствительная нагрузка", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. В ходе совещания выяснилось, что стоимость может варьироваться. Некоторые организации из соседних регионов предлагают выполнить аналогичную работу втрое дешевле. Поэтому к ценообразованию есть серьезные вопросы, отметил он. "Также считаю важным изучить опыт других регионов. Следует понять, проблема актуальная для Вологодской области или, например, для всего СЗФО. Если так, нужно выработать консолидированное решение, которое устроит контролирующие органы и собственников объектов культурного наследия. Направим соответствующее обращение в регионы Северо-Запада для выражения мнения", - подчеркнул председатель. На заседании также обсуждали возможность увеличения сроков постановки под охрану конкретных объектов. Возможно, это позволит отсрочить необходимость проведения работ на 10-20 лет для отдельных зданий, считает Жестянников. Также он отметил, что депутаты берут в работу планомерную подготовку специалистов для составления научно-проектной документации. "На Вологодчине их явно недостаточно. Таким образом, не придется обращаться в соседние регионы, а местные проектировщики будут обеспечены заказами. Это был первый подход к снаряду. В перспективе составим дорожную карту и выработаем конкретный план действий", - резюмировал спикер ЗСО.

https://ria.ru/20250114/zhestyannikov-1993708955.html

https://ria.ru/20250109/zhestyannikov-1992980112.html

вологодская область

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вологодская область, сзфо, сергей жестянников