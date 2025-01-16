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Волонтеры из Ставрополья, которые везли гумгруз, пострадали от атаки дронов - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 16.01.2025 (обновлено: 22:53 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/volontery-1994093221.html
Волонтеры из Ставрополья, которые везли гумгруз, пострадали от атаки дронов
Волонтеры из Ставрополья, которые везли гумгруз, пострадали от атаки дронов - РИА Новости, 16.01.2025
Волонтеры из Ставрополья, которые везли гумгруз, пострадали от атаки дронов
Волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей, пострадали от атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:40:00+03:00
2025-01-16T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставропольский край
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей, пострадали от атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Пострадавшие от атаки вражеских дронов волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей Васильевского округа, госпитализированы в мелитопольскую больницу", - написал Балицкий.Губернатор подчеркнул, что парни находятся в стабильно тяжелом состоянии, у них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки."Держу вопрос на контроле, оказываем всю необходимую помощь", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994075602.html
ставропольский край
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ставропольский край, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Волонтеры из Ставрополья, которые везли гумгруз, пострадали от атаки дронов

Волонтеры из Ставрополья, которые везли гумгруз, пострадали от дронов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей, пострадали от атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Пострадавшие от атаки вражеских дронов волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей Васильевского округа, госпитализированы в мелитопольскую больницу", - написал Балицкий.
Губернатор подчеркнул, что парни находятся в стабильно тяжелом состоянии, у них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки.
"Держу вопрос на контроле, оказываем всю необходимую помощь", - подчеркнул губернатор.
Уничтожение моста недалеко от Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСтавропольский крайПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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