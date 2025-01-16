https://ria.ru/20250116/volontery-1994093221.html

Волонтеры из Ставрополья, которые везли гумгруз, пострадали от атаки дронов

Волонтеры из Ставрополья, которые везли гумгруз, пострадали от атаки дронов - РИА Новости, 16.01.2025

Волонтеры из Ставрополья, которые везли гумгруз, пострадали от атаки дронов

Волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей, пострадали от атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T22:40:00+03:00

2025-01-16T22:40:00+03:00

2025-01-16T22:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

ставропольский край

происшествия

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евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей, пострадали от атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Пострадавшие от атаки вражеских дронов волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей Васильевского округа, госпитализированы в мелитопольскую больницу", - написал Балицкий.Губернатор подчеркнул, что парни находятся в стабильно тяжелом состоянии, у них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки."Держу вопрос на контроле, оказываем всю необходимую помощь", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994075602.html

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ставропольский край, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина