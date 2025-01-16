https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html

Врач рассказала о жалобах волонтеров, очищающих пляжи Анапы от мазута

Врач рассказала о жалобах волонтеров, очищающих пляжи Анапы от мазута - РИА Новости, 16.01.2025

Врач рассказала о жалобах волонтеров, очищающих пляжи Анапы от мазута

Волонтёры, очищающие пляжи Анапы от мазута, чаще всего обращаются к медикам с мелкими травмами, головной болью и тошнотой, рассказала фельдшер выездной бригады... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:55:00+03:00

2025-01-16T20:55:00+03:00

2025-01-16T20:55:00+03:00

происшествия

краснодарский край

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Волонтёры, очищающие пляжи Анапы от мазута, чаще всего обращаются к медикам с мелкими травмами, головной болью и тошнотой, рассказала фельдшер выездной бригады территориального центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина. "Чаще всего люди обращаются с хроническими заболеваниями, мелкими травмами, порезами. Также частые жалобы - головная боль, тошнота. Обращений с серьезными проблемами со здоровьем в этом пункте не было", - передаёт оперштаб слова Лящиной, работающей в медпалатке на "Белом пляже" в Анапской поселке Джемете. Всего, по данным Минздрава Краснодарского края, на береговой линии функционируют шесть врачебно-фельдшерских постов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250116/aksenov-1994082622.html

https://ria.ru/20250116/krym-1994081770.html

краснодарский край

анапа

керченский пролив

россия

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происшествия, краснодарский край, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия