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В Volkswagen назвали слухи о продаже Китаю заводов в ФРГ спекуляцией - РИА Новости, 16.01.2025
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22:22 16.01.2025 (обновлено: 22:35 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/volkswagen-1994092191.html
В Volkswagen назвали слухи о продаже Китаю заводов в ФРГ спекуляцией
В Volkswagen назвали слухи о продаже Китаю заводов в ФРГ спекуляцией - РИА Новости, 16.01.2025
В Volkswagen назвали слухи о продаже Китаю заводов в ФРГ спекуляцией
Утверждения, что Volkswagen может продать китайским компаниям несколько своих готовящихся к закрытию заводов на территории Германии, являются спекуляцией, в то... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:22:00+03:00
2025-01-16T22:35:00+03:00
экономика
китай
германия
volkswagen group
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авто
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БЕРЛИН, 16 янв – РИА Новости. Утверждения, что Volkswagen может продать китайским компаниям несколько своих готовящихся к закрытию заводов на территории Германии, являются спекуляцией, в то же время возможны варианты с созданием совместных предприятий с "третьей стороной", сообщил РИА Новости глава отдела стратегических и финансовых коммуникаций автогиганта Кристофер Хаусс.Ранее новостное агентство Рейтер со ссылкой на осведомленное лицо сообщило, что китайские чиновники и автопроизводители рассматривают покупку заводов VW в Германии, которые компания ранее намеревалась закрыть, однако позднее изменила свои планы под напором профсоюзов. Также источник пояснил, что позиция китайской стороны будет зависеть от нового правительства ФРГ после выборов в феврале. Другой собеседник агентства сообщил, что сотрудники одного из закрываемых заводов не против работы на совместном с КНР предприятии, однако на условиях сохранения бренда VW."Вот наша позиция: мы заботимся об ответственном отношении к сотрудникам на наших заводах. Поэтому мы не комментируем подобные спекуляции", - заявил Хаусс.По его словам, позиция Volkswagen заключается в том, чтобы завод в Оснабрюке после приостановки производства в 2027 году единственного выпускаемого там автомобиля - VW T-Roc - и дальше использовался для нужд компании, в то время как закрытию к концу текущего года подлежит лишь сборочный завод в Дрездене."Volkswagen AG работает над альтернативными вариантами. В том числе рассматривается возможность участия Volkswagen AG в концептах с третьими (сторонами - ред.). Для обоих заводов целью должно стать нахождение жизнеспособного решения, учитывающего интересы компании и ее сотрудников", - добавил он.Отношения между ФРГ и КНР охладились на фоне заявлений немецкого правительства о необходимости избежать зависимости от Китая и критики Берлином внутренней политики КНР. В 2023 году министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что победа России в конфликте на Украине стала бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин)".Покупка Китаем заводов в ЕС позволила бы стране избежать пошлин на электромобили КНР. В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%.На текущими момент крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen, которому принадлежат такие автобренды, как Porsche, Audi и Skoda, переживает падение продаж в условиях растущей конкуренции со стороны компаний КНР. Руководство немецкого автогиганта планировало закрыть несколько заводов, однако столкнулось с сопротивлением со стороны профсоюзов.Ранее профсоюз IG Metall заявил, что завершил длительные переговоры с Volkswagen, по итогам которых в рамках рождественской сделки концерн пообещал не сокращать производство, сотрудников и зарплаты, но позднее, однако, сообщил, что сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года.В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
https://ria.ru/20241220/volkswagen-1990539762.html
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экономика, китай, германия, volkswagen group, в мире, авто, евросоюз, volkswagen touareg, анналена бербок, porsche panamera, audi a8, дрезден
Экономика, Китай, Германия, Volkswagen Group, В мире, Авто, Евросоюз, Volkswagen Touareg, Анналена Бербок, Porsche Panamera, Audi A8, Дрезден
В Volkswagen назвали слухи о продаже Китаю заводов в ФРГ спекуляцией

Представитель Volkswagen назвал сообщения о продаже Китаю заводов в ФРГ слухами

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль Volkswagen. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 янв – РИА Новости. Утверждения, что Volkswagen может продать китайским компаниям несколько своих готовящихся к закрытию заводов на территории Германии, являются спекуляцией, в то же время возможны варианты с созданием совместных предприятий с "третьей стороной", сообщил РИА Новости глава отдела стратегических и финансовых коммуникаций автогиганта Кристофер Хаусс.
Ранее новостное агентство Рейтер со ссылкой на осведомленное лицо сообщило, что китайские чиновники и автопроизводители рассматривают покупку заводов VW в Германии, которые компания ранее намеревалась закрыть, однако позднее изменила свои планы под напором профсоюзов. Также источник пояснил, что позиция китайской стороны будет зависеть от нового правительства ФРГ после выборов в феврале. Другой собеседник агентства сообщил, что сотрудники одного из закрываемых заводов не против работы на совместном с КНР предприятии, однако на условиях сохранения бренда VW.
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"Вот наша позиция: мы заботимся об ответственном отношении к сотрудникам на наших заводах. Поэтому мы не комментируем подобные спекуляции", - заявил Хаусс.
По его словам, позиция Volkswagen заключается в том, чтобы завод в Оснабрюке после приостановки производства в 2027 году единственного выпускаемого там автомобиля - VW T-Roc - и дальше использовался для нужд компании, в то время как закрытию к концу текущего года подлежит лишь сборочный завод в Дрездене.
"Volkswagen AG работает над альтернативными вариантами. В том числе рассматривается возможность участия Volkswagen AG в концептах с третьими (сторонами - ред.). Для обоих заводов целью должно стать нахождение жизнеспособного решения, учитывающего интересы компании и ее сотрудников", - добавил он.
Отношения между ФРГ и КНР охладились на фоне заявлений немецкого правительства о необходимости избежать зависимости от Китая и критики Берлином внутренней политики КНР. В 2023 году министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что победа России в конфликте на Украине стала бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин)".
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Покупка Китаем заводов в ЕС позволила бы стране избежать пошлин на электромобили КНР. В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%.
На текущими момент крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen, которому принадлежат такие автобренды, как Porsche, Audi и Skoda, переживает падение продаж в условиях растущей конкуренции со стороны компаний КНР. Руководство немецкого автогиганта планировало закрыть несколько заводов, однако столкнулось с сопротивлением со стороны профсоюзов.
Ранее профсоюз IG Metall заявил, что завершил длительные переговоры с Volkswagen, по итогам которых в рамках рождественской сделки концерн пообещал не сокращать производство, сотрудников и зарплаты, но позднее, однако, сообщил, что сократит 35 тысяч рабочих мест до 2030 года.
В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
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