https://ria.ru/20250116/turtsiya-1994060513.html
Halk tv: сектор туризма Турции долго не выдержит давления на обменный курс
Halk tv: сектор туризма Турции долго не выдержит давления на обменный курс - РИА Новости, 16.01.2025
Halk tv: сектор туризма Турции долго не выдержит давления на обменный курс
Давление на обменный курс турецкой лиры негативно сказывается на туризме в Турции, в нынешних условиях сектор может продержаться до июня, сообщает оппозиционный РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:16:00+03:00
2025-01-16T19:16:00+03:00
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Давление на обменный курс турецкой лиры негативно сказывается на туризме в Турции, в нынешних условиях сектор может продержаться до июня, сообщает оппозиционный телеканал Halk tv со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. "Президент AKTOB Каан Кавалоглу, выступая на встрече в Анталье, выразил свою озабоченность, сказав, что "мы не можем повысить цены, в то время как постоянные расходы растут", и подчеркнул, что в нынешних условиях сектор может продержаться до июня", - сообщил телеканал. В то же время, по словам Кавалоглу, в 2025 году как в мировой, так и в турецкой туристической отрасли царит оптимистичная атмосфера. "Он заявил, что в этом (2025 - ред.) году объем мирового туризма ожидается на уровне 955 миллиардов долларов, а доходы от гостиниц - 443 миллиарда долларов", - уточнил телеканал. Говоря о занятости в мировом туризме, Кавалоглу заявил, что в этой сфере работает 348 миллионов человек, а в 2034 году это число увеличится до 449 миллионов. Подчеркнув, что в Турции в секторе туризма работает 2 миллиона человек, Кавалоглу заявил, что туризм необходим турецкой экономике и что "страна окажется в сложной ситуации", если этот сектор ослабнет. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в турецких отелях в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования. За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20250101/banki-1992223069.html
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7 495 645-6601
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новости - туризм, турция, россия, анталья (провинция), алексей ерхов
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Анталья (провинция), Алексей Ерхов
Halk tv: сектор туризма Турции долго не выдержит давления на обменный курс
Halk tv: давление на турецкую лиру негативно сказывается на туризме в стране
АНКАРА, 16 янв – РИА Новости.
Давление на обменный курс турецкой лиры негативно сказывается на туризме в Турции, в нынешних условиях сектор может продержаться до июня, сообщает оппозиционный телеканал Halk tv
со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу.
Посол РФ
в Турции Алексей Ерхов
ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции.
«
"Президент AKTOB Каан Кавалоглу, выступая на встрече в Анталье, выразил свою озабоченность, сказав, что "мы не можем повысить цены, в то время как постоянные расходы растут", и подчеркнул, что в нынешних условиях сектор может продержаться до июня", - сообщил телеканал.
В то же время, по словам Кавалоглу, в 2025 году как в мировой, так и в турецкой туристической отрасли царит оптимистичная атмосфера.
"Он заявил, что в этом (2025 - ред.) году объем мирового туризма ожидается на уровне 955 миллиардов долларов, а доходы от гостиниц - 443 миллиарда долларов", - уточнил телеканал.
Говоря о занятости в мировом туризме, Кавалоглу заявил, что в этой сфере работает 348 миллионов человек, а в 2034 году это число увеличится до 449 миллионов. Подчеркнув, что в Турции в секторе туризма работает 2 миллиона человек, Кавалоглу заявил, что туризм необходим турецкой экономике и что "страна окажется в сложной ситуации", если этот сектор ослабнет.
Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в турецких отелях в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования. За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек.