СМИ: администрация Байдена ищет способ сохранить TikTok в США
NBC News: администрация Байдена ищет способ сохранить TikTok в США
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ищет способ сохранить соцсеть TikTok в доступе для американских пользователей в обход вступающего в силу запрета на ее работу в стране, сообщает телеканал NBC News.
"Администрация президента Джо Байдена рассматривает способы оставить TikTok доступным в США, если запрет, который должен вступить в силу в воскресенье, будет принят", - указывает телеканал.
По данным телеканала, в Белом доме ищут способы применить закон о TikTok таким образом, чтобы соцсеть не перестала быть доступной в воскресенье.
Ранее портал Information сообщал, что соцсеть TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, должен вступить в силу.
В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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