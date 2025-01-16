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СМИ: администрация Байдена ищет способ сохранить TikTok в США - РИА Новости, 16.01.2025
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07:53 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/tiktok-1993948400.html
СМИ: администрация Байдена ищет способ сохранить TikTok в США
СМИ: администрация Байдена ищет способ сохранить TikTok в США - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ: администрация Байдена ищет способ сохранить TikTok в США
Администрация президента США Джо Байдена ищет способ сохранить соцсеть TikTok в доступе для американских пользователей в обход вступающего в силу запрета на ее... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:53:00+03:00
2025-01-16T07:53:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
tiktok
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ищет способ сохранить соцсеть TikTok в доступе для американских пользователей в обход вступающего в силу запрета на ее работу в стране, сообщает телеканал NBC News. "Администрация президента Джо Байдена рассматривает способы оставить TikTok доступным в США, если запрет, который должен вступить в силу в воскресенье, будет принят", - указывает телеканал. По данным телеканала, в Белом доме ищут способы применить закон о TikTok таким образом, чтобы соцсеть не перестала быть доступной в воскресенье. Ранее портал Information сообщал, что соцсеть TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, должен вступить в силу. В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250115/tiktok-1993767517.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, tiktok
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, TikTok
СМИ: администрация Байдена ищет способ сохранить TikTok в США

NBC News: администрация Байдена ищет способ сохранить TikTok в США

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ищет способ сохранить соцсеть TikTok в доступе для американских пользователей в обход вступающего в силу запрета на ее работу в стране, сообщает телеканал NBC News.
"Администрация президента Джо Байдена рассматривает способы оставить TikTok доступным в США, если запрет, который должен вступить в силу в воскресенье, будет принят", - указывает телеканал.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
TikTok готовится к отключению приложения в США в воскресенье, сообщили СМИ
Вчера, 07:46
По данным телеканала, в Белом доме ищут способы применить закон о TikTok таким образом, чтобы соцсеть не перестала быть доступной в воскресенье.
Ранее портал Information сообщал, что соцсеть TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, должен вступить в силу.
В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Трамп призвал отсрочить введение запрета на TikTok
28 декабря 2024, 02:28
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампTikTok
 
 
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