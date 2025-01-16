https://ria.ru/20250116/tarnavskiy-1994038458.html

Тарнавский: Придется решать этические проблемы, когда ИИ станет разумным

Тарнавский: Придется решать этические проблемы, когда ИИ станет разумным - РИА Новости, 16.01.2025

Тарнавский: Придется решать этические проблемы, когда ИИ станет разумным

Хотя до создания сильного искусственного интеллекта общего уровня (AGI) еще далеко, в какой-то момент появятся технологии, сравнимые или превосходящие... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:30:00+03:00

2025-01-16T20:30:00+03:00

2025-01-16T20:30:00+03:00

технологии

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

искусственный интеллект (ии)

яндекс

сбер

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хотя до создания сильного искусственного интеллекта общего уровня (AGI) еще далеко, в какой-то момент появятся технологии, сравнимые или превосходящие возможности человека, считает директор по искусственному интеллекту Т-Банка Виктор Тарнавский.На самом деле это уже происходит. Например, ChatGPT справляется с задачами лучше, чем средний человек на планете. Мы просто не осознаем, что этот момент уже наступил. Другое дело, что до создания AGI еще далеко: нужно придумать мотивацию, построить модели мира. Но однажды появятся ИИ-решения, которые будут сравнимы или превосходить человека. Тогда нам придется сосуществовать с ними и решать этические проблемы, связанные с тем, что технология на базе искусственного интеллекта выйдет и скажет: "Я разумная", - сказал он в четверг в эфире проекта Private Talks (проект Т-Банка).Эксперты из Яндекса, Сбера, Т-Банка и МГУ также рассказали о положении России в мировой технологической гонке."Россия всегда была страной с суперсильными технологиями и талантливыми людьми, которые их создают. Вот интересный инсайт: если взглянуть на состав команд по искусственному интеллекту в крупных международных компаниях, там очень много российских фамилий. Искусственный интеллект — это во многом российская дисциплина, известная по всему миру", - рассказал Тарнавский.Как отметил, в свою очередь, директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов, если в мировой технологической гонке Россия отстает в научной сфере, "то по внедрению существующих, работающих продуктов она находится чуть ли не на третьем месте после США и Китая". "Если говорить в целом, измерять это непросто, но я уверен, что Россия входит в первую десятку, а дальше все зависит от критериев оценки", - сказал он.По мнению еще одного участника беседы - декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, основной трудностью остается доступ к технологиям, "а наш путь конкуренции — это путь асимметричных решений".Старший вице-президент Сбера, руководитель блока "Технологическое развитие" Андрей Белевцев отметил важность прогресса мультимодальных моделей."Мы долго говорим про мультимодальность, но сейчас важный этап: мультимодальные модели начинают справляться с задачами во всех модальностях лучше, чем немультимодальные. Раньше, добавляя новую модальность, например анализ картинок, модель начинала понимать изображение, но в текстовых задачах становилась хуже. Теперь мы видим обратный эффект: мультимодальные модели во всех задачах превосходят немультимодальные. Это важнейший шаг", - подчеркнул он.В свою очередь, представитель Т-Банка выделил тренд на маленькие модели. "Сейчас есть тренд на небольшие модели, которые на самом деле работают быстрее, эффективнее решают свои задачи, и разрабатывать их можно на меньшем объеме железа. Вот этот тренд не только у нас, это тренд мировой", - пояснил Тарнавский.Участники интервью уверены, что обрушения рынка труда из-за ИИ не будет, новые технологии помогают работнику, а не подменяют его."На нынешней фазе генеративного ИИ обрушения рынка труда, которого опасались, не будет. Однако переворот на рынке труда и возникновение рынка работника - это тоже результат цифровых технологий и исследовательских идей. Мы ожидали, что люди потеряют работу, но все наоборот: на этой фазе люди стали дефицитным ресурсом", - сказал Аузан.Директор по искусственному интеллекту Т-Банка добавил, что роботы заменяют людей, но только в простых сценариях и довольно медленно."Когда задачи становятся сложными, робот, условно говоря, "складывает лапки" и подключается человек. Это касается всех профессий, не только контакт-центров. Искусственный интеллект — просто инструмент, как дрель для рабочего. Ему дали более мощную дрель, и он радуется, ведь теперь может делать больше, зарабатывать больше. Точно так же технологии ИИ помогают человеку быть эффективнее, а не заменяют его", - сказал Тарнавский.Директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" добавил, что эпоха ИИ вызывает и появление новых профессий для человека."Сейчас появляется абсолютно новая профессия — AI-тренеры, люди, которые обучают и тренируют искусственный интеллект. Например, если мы говорим о генеративных текстовых сетях, они учатся на текстах. Сначала идет стадия предобучения, когда искусственный интеллект учится воспроизводить тексты из интернета, угадывая следующее слово. Но описывать тексты, как они представлены в интернете, оказывается зачастую бесполезно: там много мусорных текстов и мало содержательных диалогов, где человек получает новое знание. На этом этапе вступают AI-тренеры. Они создают идеальные примеры для искусственного интеллекта: идеальные диалоги или вопросы-ответы, на которых ИИ дообучается", - объяснил Крайнов.

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https://ria.ru/20250109/mask-1992916988.html

https://ria.ru/20241225/ii-1991269523.html

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технологии, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), искусственный интеллект (ии), яндекс, сбер, мгу имени м. в. ломоносова