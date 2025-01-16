https://ria.ru/20250116/svo-1993990715.html

Сочинцы отправили в зону СВО сто кг цитрусовых

Сочинцы отправили в зону СВО сто кг цитрусовых - РИА Новости, 16.01.2025

Сочинцы отправили в зону СВО сто кг цитрусовых

Более 100 килограммов цитрусовых, а также свыше 30 цифровых радиостанций в составе с другими вещами отправили члены городского офицерского собрания в Сочи... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:15:00+03:00

2025-01-16T13:15:00+03:00

2025-01-16T13:15:00+03:00

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СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Более 100 килограммов цитрусовых, а также свыше 30 цифровых радиостанций в составе с другими вещами отправили члены городского офицерского собрания в Сочи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города. Гуманитарный груз готовили в рамках подготовки к новогодним каникулам, к участию подключились сотрудники "Сочигоргаз", педагоги и родительская общественность лицея №59. "Партию сочинцы лично доставили в зону СВО, в место дислокации группировки "Бахмут". Бойцам переданы более 30 цифровых радиостанций, интернет-кабель с двойным экраном, приспособления для РЭБ различных модификаций, цифровые телевизоры, а также более 100 килограммов цитрусовых, кондитерские изделия и письма от школьников", - говорится в сообщении сочинской мэрии. Власти отмечают, что сочинцы активно помогают не только бойцам, которые сейчас находятся на фронте, но и их родственникам. "Помимо этого, в Сочи на городском уровне действуют 12 мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, для адресной помощи действует координационный совет", - приводятся в сообщении мэрии слова заместителя главы города Галины Москалевой. В целом координационный совет города обработал 369 заявки от семей на оказание различных видов помощи и 30 - от участников СВО на доставку необходимого оборудования и предметов первой необходимости в зону боевых действий. "Отправлено свыше двух тысяч тонн грузов. Также удовлетворены обращения на оказание помощи в сфере здравоохранения", - рассказали в горадминистрации.

https://ria.ru/20250116/svo-1993988989.html

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сочи, общество