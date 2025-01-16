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Сочинцы отправили в зону СВО сто кг цитрусовых - РИА Новости, 16.01.2025
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Надежные люди
 
13:15 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/svo-1993990715.html
Сочинцы отправили в зону СВО сто кг цитрусовых
Сочинцы отправили в зону СВО сто кг цитрусовых - РИА Новости, 16.01.2025
Сочинцы отправили в зону СВО сто кг цитрусовых
Более 100 килограммов цитрусовых, а также свыше 30 цифровых радиостанций в составе с другими вещами отправили члены городского офицерского собрания в Сочи... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:15:00+03:00
2025-01-16T13:15:00+03:00
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общество
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СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Более 100 килограммов цитрусовых, а также свыше 30 цифровых радиостанций в составе с другими вещами отправили члены городского офицерского собрания в Сочи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города. Гуманитарный груз готовили в рамках подготовки к новогодним каникулам, к участию подключились сотрудники "Сочигоргаз", педагоги и родительская общественность лицея №59. "Партию сочинцы лично доставили в зону СВО, в место дислокации группировки "Бахмут". Бойцам переданы более 30 цифровых радиостанций, интернет-кабель с двойным экраном, приспособления для РЭБ различных модификаций, цифровые телевизоры, а также более 100 килограммов цитрусовых, кондитерские изделия и письма от школьников", - говорится в сообщении сочинской мэрии. Власти отмечают, что сочинцы активно помогают не только бойцам, которые сейчас находятся на фронте, но и их родственникам. "Помимо этого, в Сочи на городском уровне действуют 12 мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, для адресной помощи действует координационный совет", - приводятся в сообщении мэрии слова заместителя главы города Галины Москалевой. В целом координационный совет города обработал 369 заявки от семей на оказание различных видов помощи и 30 - от участников СВО на доставку необходимого оборудования и предметов первой необходимости в зону боевых действий. "Отправлено свыше двух тысяч тонн грузов. Также удовлетворены обращения на оказание помощи в сфере здравоохранения", - рассказали в горадминистрации.
https://ria.ru/20250116/svo-1993988989.html
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сочи, общество
Надежные люди, Сочи, Общество
Сочинцы отправили в зону СВО сто кг цитрусовых

Сочинцы отправили бойцам СВО сто кг цитрусовых

© Фото предоставлено пресс-службой администрации города СочиЧлены городского офицерского собрания в Сочи отправили бойцам СВО более 100 кг цитрусовых
Члены городского офицерского собрания в Сочи отправили бойцам СВО более 100 кг цитрусовых - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города Сочи
Члены городского офицерского собрания в Сочи отправили бойцам СВО более 100 кг цитрусовых
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СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Более 100 килограммов цитрусовых, а также свыше 30 цифровых радиостанций в составе с другими вещами отправили члены городского офицерского собрания в Сочи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города.
Гуманитарный груз готовили в рамках подготовки к новогодним каникулам, к участию подключились сотрудники "Сочигоргаз", педагоги и родительская общественность лицея №59.
"Партию сочинцы лично доставили в зону СВО, в место дислокации группировки "Бахмут". Бойцам переданы более 30 цифровых радиостанций, интернет-кабель с двойным экраном, приспособления для РЭБ различных модификаций, цифровые телевизоры, а также более 100 килограммов цитрусовых, кондитерские изделия и письма от школьников", - говорится в сообщении сочинской мэрии.
Власти отмечают, что сочинцы активно помогают не только бойцам, которые сейчас находятся на фронте, но и их родственникам.
"Помимо этого, в Сочи на городском уровне действуют 12 мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, для адресной помощи действует координационный совет", - приводятся в сообщении мэрии слова заместителя главы города Галины Москалевой.
В целом координационный совет города обработал 369 заявки от семей на оказание различных видов помощи и 30 - от участников СВО на доставку необходимого оборудования и предметов первой необходимости в зону боевых действий.
"Отправлено свыше двух тысяч тонн грузов. Также удовлетворены обращения на оказание помощи в сфере здравоохранения", - рассказали в горадминистрации.
Армейские души, сделанные сочинскими активистами для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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