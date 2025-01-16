https://ria.ru/20250116/sud-1993979480.html

Суд смягчил приговор военному, случайно сбившему вертолет в Крыму

Суд смягчил приговор военному, случайно сбившему вертолет в Крыму - РИА Новости, 16.01.2025

Суд смягчил приговор военному, случайно сбившему вертолет в Крыму

Южный окружной военный суд смягчил до двух лет и десяти месяцев колонии-поселения приговор военнослужащему Игорю Пашкову, признавшемуся, что из-за его... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:06:00+03:00

2025-01-16T12:06:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв — РИА Новости. Южный окружной военный суд смягчил до двух лет и десяти месяцев колонии-поселения приговор военнослужащему Игорю Пашкову, признавшемуся, что из-за его "ненадлежащего исполнения служебных обязанностей" был сбит вертолет и погибли три человека, говорится в постановлении суда.Как следует из материалов уголовного дела, в мае прошлого года Пашков добровольно сообщил "о ненадлежащем исполнении им, как должностным лицом, служебных обязанностей, что повлекло поражение вертолета и гибель трех членов экипажа, а также причинение вреда здоровью еще одного члена экипажа".В августе 2024 года Севастопольский гарнизонный военный суд признал Пашкова виновным по статье о халатности и приговорил к трем годам колонии-поселения. Также суд частично удовлетворил иск Минобороны РФ, постановив взыскать с Пашкова пять миллионов рублей.Приговор был обжалован, и Южный окружной военный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции должен был учесть явку с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства. "Судебная коллегия постановила: приговор Севастопольского гарнизонного военного суда от 12 августа 2024 года в отношении Пашкова Игоря Александровича изменить. <...> Назначенное осужденному Пашкову по части 3 статьи 293 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы смягчить до двух лет десяти месяцев", — говорится в документе. В остальной части приговор оставлен без изменения.По информации "Коммерсанта", речь идет об инциденте, который произошел 18 октября 2023 года, когда в ходе отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым вместо вражеского дрона был сбит российский военный вертолет Ми-8.

https://ria.ru/20240902/sud-1970016413.html

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происшествия, россия, вооруженные силы украины, ми-8 амтш