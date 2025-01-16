https://ria.ru/20250116/strakhovanie-1994000347.html

В РЭЦ рассказали о росте числа договоров по страховой программе от ЭКСАР

В РЭЦ рассказали о росте числа договоров по страховой программе от ЭКСАР - РИА Новости, 16.01.2025

В РЭЦ рассказали о росте числа договоров по страховой программе от ЭКСАР

Количество заключенных договоров по программе Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в группу РЭЦ) "Страхование... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:08:00+03:00

2025-01-16T14:08:00+03:00

2025-01-16T14:08:00+03:00

экономика

россия

свердловская область

республика башкортостан

снг

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество заключенных договоров по программе Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в группу РЭЦ) "Страхование отсрочки платежа для МСП" в 2024 году выросло на 33%, превысив 300 договоров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Всего за прошедший год этой услугой воспользовались 260 экспортеров из 49 регионов России, причем наибольший спрос наблюдается в Свердловской области, Республике Башкортостан, а также в Московской, Нижегородской и Рязанской областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что основными направлениями экспорта для малых и средних предприятий, застраховавших свои сделки на условиях программы страхования отсрочки платежа, остаются страны СНГ: на Белоруссию, Казахстан, Узбекистан приходится более 70% заключенных договоров."Мы наблюдаем устойчивый рост поставок в Китай, Турцию и страны Ближнего Востока, кроме того, возрастает спрос на страхование сделок в Юго-Восточной и Южной Азии. По итогам прошлого года география страхования по программе отсрочки платежей для МСП значительно расширилась, включив в себя такие новые рынки, как Алжир и Колумбия, что стало свидетельством расширения экспортных операций российских МСП", - отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, его слова приводятся в сообщении.Наибольшим спросом у экспортеров в 2024 году пользовалось страхование отсрочки платежа при экспорте готовой пищевой продукции и строительных материалов. Наблюдается значительный рост числа застрахованных сделок в секторе химической продукции (+150% к 2023 году), сельскохозяйственной продукции (+88%), а также оборудования и запчастей (+58%). Кроме того, наблюдается рост интереса к страхованию экспорта услуг.На международном рынке востребован широкий спектр товаров, экспортируемых малыми и средними предприятиями из РФ. Среди товаров, экспорт которых был поддержан в рамках программы ЭКСАР для МСП, - лазертаг-оборудование, детские игрушки, косметика для животных, фотообои, головные уборы.Большая часть заявок на страхование отсрочки платежа в 2024 году поступила онлайн через платформу "Мой экспорт". Сервис позволяет клиентам подать заявление, получить решение и оформить договор страхования в течение нескольких дней полностью в электронном формате.

https://ria.ru/20250114/rets-1993615687.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, свердловская область, республика башкортостан, снг, российский экспортный центр (рэц)