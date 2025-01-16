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В РЭЦ рассказали о росте числа договоров по страховой программе от ЭКСАР - РИА Новости, 16.01.2025
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14:08 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/strakhovanie-1994000347.html
В РЭЦ рассказали о росте числа договоров по страховой программе от ЭКСАР
В РЭЦ рассказали о росте числа договоров по страховой программе от ЭКСАР - РИА Новости, 16.01.2025
В РЭЦ рассказали о росте числа договоров по страховой программе от ЭКСАР
Количество заключенных договоров по программе Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в группу РЭЦ) "Страхование... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:08:00+03:00
2025-01-16T14:08:00+03:00
экономика
россия
свердловская область
республика башкортостан
снг
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество заключенных договоров по программе Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в группу РЭЦ) "Страхование отсрочки платежа для МСП" в 2024 году выросло на 33%, превысив 300 договоров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Всего за прошедший год этой услугой воспользовались 260 экспортеров из 49 регионов России, причем наибольший спрос наблюдается в Свердловской области, Республике Башкортостан, а также в Московской, Нижегородской и Рязанской областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что основными направлениями экспорта для малых и средних предприятий, застраховавших свои сделки на условиях программы страхования отсрочки платежа, остаются страны СНГ: на Белоруссию, Казахстан, Узбекистан приходится более 70% заключенных договоров."Мы наблюдаем устойчивый рост поставок в Китай, Турцию и страны Ближнего Востока, кроме того, возрастает спрос на страхование сделок в Юго-Восточной и Южной Азии. По итогам прошлого года география страхования по программе отсрочки платежей для МСП значительно расширилась, включив в себя такие новые рынки, как Алжир и Колумбия, что стало свидетельством расширения экспортных операций российских МСП", - отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, его слова приводятся в сообщении.Наибольшим спросом у экспортеров в 2024 году пользовалось страхование отсрочки платежа при экспорте готовой пищевой продукции и строительных материалов. Наблюдается значительный рост числа застрахованных сделок в секторе химической продукции (+150% к 2023 году), сельскохозяйственной продукции (+88%), а также оборудования и запчастей (+58%). Кроме того, наблюдается рост интереса к страхованию экспорта услуг.На международном рынке востребован широкий спектр товаров, экспортируемых малыми и средними предприятиями из РФ. Среди товаров, экспорт которых был поддержан в рамках программы ЭКСАР для МСП, - лазертаг-оборудование, детские игрушки, косметика для животных, фотообои, головные уборы.Большая часть заявок на страхование отсрочки платежа в 2024 году поступила онлайн через платформу "Мой экспорт". Сервис позволяет клиентам подать заявление, получить решение и оформить договор страхования в течение нескольких дней полностью в электронном формате.
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экономика, россия, свердловская область, республика башкортостан, снг, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Свердловская область, Республика Башкортостан, СНГ, Российский экспортный центр (РЭЦ)
В РЭЦ рассказали о росте числа договоров по страховой программе от ЭКСАР

Число договоров по страховой программе для МСП от ЭКСАР выросло на 33 процента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество заключенных договоров по программе Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в группу РЭЦ) "Страхование отсрочки платежа для МСП" в 2024 году выросло на 33%, превысив 300 договоров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
«
"Всего за прошедший год этой услугой воспользовались 260 экспортеров из 49 регионов России, причем наибольший спрос наблюдается в Свердловской области, Республике Башкортостан, а также в Московской, Нижегородской и Рязанской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными направлениями экспорта для малых и средних предприятий, застраховавших свои сделки на условиях программы страхования отсрочки платежа, остаются страны СНГ: на Белоруссию, Казахстан, Узбекистан приходится более 70% заключенных договоров.
"Мы наблюдаем устойчивый рост поставок в Китай, Турцию и страны Ближнего Востока, кроме того, возрастает спрос на страхование сделок в Юго-Восточной и Южной Азии. По итогам прошлого года география страхования по программе отсрочки платежей для МСП значительно расширилась, включив в себя такие новые рынки, как Алжир и Колумбия, что стало свидетельством расширения экспортных операций российских МСП", - отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, его слова приводятся в сообщении.
Наибольшим спросом у экспортеров в 2024 году пользовалось страхование отсрочки платежа при экспорте готовой пищевой продукции и строительных материалов. Наблюдается значительный рост числа застрахованных сделок в секторе химической продукции (+150% к 2023 году), сельскохозяйственной продукции (+88%), а также оборудования и запчастей (+58%). Кроме того, наблюдается рост интереса к страхованию экспорта услуг.
На международном рынке востребован широкий спектр товаров, экспортируемых малыми и средними предприятиями из РФ. Среди товаров, экспорт которых был поддержан в рамках программы ЭКСАР для МСП, - лазертаг-оборудование, детские игрушки, косметика для животных, фотообои, головные уборы.
Большая часть заявок на страхование отсрочки платежа в 2024 году поступила онлайн через платформу "Мой экспорт". Сервис позволяет клиентам подать заявление, получить решение и оформить договор страхования в течение нескольких дней полностью в электронном формате.
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ЭкономикаРоссияСвердловская областьРеспублика БашкортостанСНГРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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