https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994089340.html

Спецоперация, 16 января: ответным ударом ВС России поразили украинское ПХГ

Спецоперация, 16 января: ответным ударом ВС России поразили украинское ПХГ - РИА Новости, 16.01.2025

Спецоперация, 16 января: ответным ударом ВС России поразили украинское ПХГ

Минобороны РФ в ночь на четверг сообщило подробности группового удара, который ВС РФ нанесли утром в среду по критически важным объектам газо-энергетической... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:43:00+03:00

2025-01-16T21:43:00+03:00

2025-01-16T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Минобороны РФ в ночь на четверг сообщило подробности группового удара, который ВС РФ нанесли утром в среду по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК. В ведомстве отметили, что удар стал ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории России, а также на атаку на компрессорную станцию "Русская" на Кубани, которую ВСУ провели в попытке прервать подачу газа по "Турецкому потоку". Одной из поражённых целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщили в МО РФ. Кроме того, российские Вооружённые силы в постоянном режиме отслеживают обстановку, а провокации киевского режима не останутся без ответа, заверили в Минобороны. Leopard и StrykerКак следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг, подразделения российских группировок "Север", "Запад", Центр", "Юг", "Восток" и "Днепр" в зоне спецоперации нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение вглубь обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1675 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились пяти танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 и Stryker производства США, пусковой установки РСЗО RAK-SA-12 Хорватского производства, 21 артиллерийского орудия, в том числе двух гаубиц М777 производства США и самоходной артустановки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 беспилотников самолётного типа. В приграничьеВ отдельной сводке говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах ещё девяти населённых пунктов Курской области и шести в Сумской области Украины. Всего подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки более 210 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, гаубицу М777 производства США и восемь минометов. За всё время боевых действий на курском направлении потери противника превысили 52 330 военнослужащих. Хорошо известнаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления кандидата на пост главы госдепартамента США Марко Рубио, сделанные им на слушаниях в сенате. Рубио заявил, что окончание конфликта на Украине должно быть одним из ключевых приоритетов американской политики, достижение мира потребует уступок как со стороны Киева, так и со стороны Москвы, при этом маловероятно, что Украина вернётся к границам 2022 года. По словам Пескова, российская позиция по вопросу урегулирования на Украине всем хорошо известна, она была четко сформулирована президентом Владимиром Путиным. Кроме того, он оставил без комментариев публикацию агентства Блумберг о том, что РФ и Украина якобы могут вести в Катаре переговоры о защите ядерных объектов от ударов. Сдадут без бояМэр Горловки Иван Приходько сообщил, что город был атакован украинским беспилотником. В результате взрыва сброшенного боеприпаса пострадали трое мирных жителей. Кроме того, украинские войска в четверг обстреляли Кременную в ЛНР, сообщило правительство региона. По его данным, был ранен мирный житель, повреждены здание электросетевой организации и пять автомобилей. Источник в пророссийском подполье сообщил РИА Новости, что Киев привлекает жителей Херсона к рытью укреплений. Сами жители при этом, по словам собеседника агентства, надеются, что ВСУ сдадут город без боя и не верят, что Херсон останется под контролем Киева. Углубление отношенийАгентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию по санкциям, которая могла бы содействовать урегулированию между Россией и Украиной. Она подразумевает два варианта в зависимости от близости к соглашению о завершении конфликта. Если в США почувствуют, что оно приближается, план может позволить ослабить санкции или ввести "меры доброй воли" по российским нефтяным компаниям. Второй вариант подразумевает ужесточение санкций для давления на РФ. В четверг на Украину прибыл премьер Великобритании Кир Стармер для подписания там соглашения о 100-летнем партнёрстве. Как заявили на Даунинг-стрит, договор подразумевает углубление военного сотрудничества "в области морской безопасности с помощью новых рамок для укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей", углубление отношений в невоенных областях и утверждение Великобритании в качестве "предпочтительного партнера" для украинского энергосектора. Кроме того, как ожидается британский премьер в Киеве объявит о выделении Украине 40 миллионов фунтов стерлингов для программы по восстановлению экономики, которая позволит привлечь "сотни миллионов фунтов частного кредитования" для поддержки роста и устойчивости малых и средних бизнесов. Как сообщило накануне визита агентство Блумберг, киевские власти разочарованы "осторожным" подходом премьера Стармера к помощи Украине, а британский лидер в ходе поездки попытается укрепить свою репутацию "защитника" страны объявлением о выделении нового пакета помощи. Помимо Стармера в четверг в Киев прибыл и министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Как сообщило возглавляемое им ведомство, Крозетто должен был провести ряд встреч с представителями власти. Через несколько дней глава итальянского оборонного ведомства выступит в парламенте, где доложит об итальянской военной помощи Украине. О желании поучаствовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса заявили и во Франции. Глава МИД республики Жан-Ноэль Барро сказал, что Париж должен быть частью "любых переговоров, касающихся европейской безопасности" и объяснил это тем, что "также затронуты прямые интересы безопасности Европы". Министр обороны Швеции сообщил изданию Kyiv Independent, что представители агентства по оборонным закупкам Швеции уже находятся на Украине. Кроме того, по его словам, Стокгольм не исключает обучения украинских военных на территории Украины. Не оснащены должным образомКак свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в четверг была объявлена в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве и Харькове. Владимир Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что только 60% подразделений ВСУ оснащены должным образом. Причиной этому он назвал "много процессов", в том числе, что "помощь тормозилась, например, в конгрессе США". Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своём Telegram-канале, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о тяжелых боях на большинстве направлений по линии фронта. Экс-президент Украины и глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "Общественному" заявил, что 75% украинских министров и чиновников после начала Россией спецоперации сбежали из Киева на запад Украины. В частности, по его словам, так поступили министры, руководство генпрокуратуры и СБУ.

https://ria.ru/20250116/akhmat-1994037177.html

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https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994060713.html

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