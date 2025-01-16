https://ria.ru/20250116/soglashenie-1994092607.html

В Госдуме назвали соглашение Украины и Британии авантюрой

В Госдуме назвали соглашение Украины и Британии авантюрой - РИА Новости, 16.01.2025

В Госдуме назвали соглашение Украины и Британии авантюрой

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал политической авантюрой подписанное соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T22:28:00+03:00

2025-01-16T22:28:00+03:00

2025-01-16T22:28:00+03:00

сша

владимир зеленский

кир стармер

великобритания

украина

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал политической авантюрой подписанное соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где вместе с Владимиром Зеленским подписал соглашения о 100-летнем партнерстве Украины и Британии. Новое партнерство будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА. "В быстро меняющемся мире, подписывать подобное – очередная политическая авантюра и информационный шум", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, не дожидаясь инаугурации президента США Дональда Трампа, Зеленский спешит продать остатки страны британцам. "Именно они получат приоритет в разграблении энергетического сектора и добыче полезных ископаемых. Срок соглашений – сто лет, говорит о том, насколько несерьёзно стороны к нему относятся", - сказал Нестеренко.

https://ria.ru/20250112/starmer-1993354528.html

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Наталья Макарова

сша, владимир зеленский, кир стармер, великобритания, украина, госдума рф