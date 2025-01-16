https://ria.ru/20250116/slovakiya-1994040368.html

Жертвами нападения студента на гимназию в Словакии стали педагог и учащиеся

Жертвами нападения студента на гимназию в Словакии стали педагог и учащиеся - РИА Новости, 16.01.2025

Жертвами нападения студента на гимназию в Словакии стали педагог и учащиеся

Нападение с ножом в словацкой гимназии было совершено на учительницу и двух учащихся, сообщила полиция. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:12:00+03:00

2025-01-16T17:12:00+03:00

2025-01-16T17:54:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Нападение с ножом в словацкой гимназии было совершено на учительницу и двух учащихся, сообщила полиция. Ранее телеканал ТА3 сообщил, что два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть раненые в результате инцидента. Инцидент, по данным СМИ, произошел в словацком городе Спишска Стара Вес. Полиция объявила в розыск 18-летнего учащегося учебного заведения, где произошло ЧП. Вскоре после случившегося он был задержан. "По полученной к данному моменту информации, он напал с ножом на учительницу и двух одноклассников", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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